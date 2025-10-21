Home > बिहार > कौन हैं शिवानी शुक्ला? जिसके लिए कांग्रेस को हटना पड़ा पीछे, पिता DM हत्याकांड में जेल और चाचा बिहार के बाहुबली रहे

वैशाली ज़िले की लालगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन की युवा उम्मीदवार शिवानी शुक्ला ने राजनीति का समीकरण बदल दिया. पढ़ें उनकी कहानी, बाहुबली परिवार की विरासत और लालगंज की सियासत में आने वाले बदलाव.

By: Shivani Singh | Published: October 21, 2025 1:41:44 PM IST

कौन हैं शिवानी शुक्ला? जिसके लिए कांग्रेस को हटना पड़ा पीछे, पिता DM हत्याकांड में जेल और चाचा बिहार के बाहुबली रहे

वैशाली ज़िले की लालगंज विधानसभा सीट पर एक महिला उम्मीदवार के लिए महागठबंधन ने अपनी रणनीति बदल दी, जिसके चलते कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया. जिसके लिए राजद ने सीमा कुशवाहा का पत्ता काट दिया. आइए जानते हैं शिवानी शुक्ला के बारे में, उनके बाहुबली परिवार की विरासत, और उस सियासी पारी के बारे में, जो बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है. 

दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस सीट पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया था. कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर आदित्य कुमार राजा को मैदान में उतारा था. हालाँकि, अब कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. नामांकन वापस लेने के बाद, इस सीट पर महागठबंधन के पास केवल एक ही उम्मीदवार बचा है. भाजपा ने संजय सिंह को मैदान में उतारा है.

 मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से मैदान में 

प्रसिद्ध कद्दावर नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला अब लालगंज सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार हैं. नामांकन वापस लेने के बारे में आदित्य राजा ने कहा कि उन्होंने किसी दबाव या निजी स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज में गठबंधन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना नामांकन वापस लिया है. ज़िला निर्वाचन अधिकारी वर्षा सिंह ने आदित्य राजा के नामांकन वापस लेने की पुष्टि की है. ​​शिवानी शुक्ला की माँ भी इसी क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं. शिवानी शुक्ला फ़िलहाल लालगंज में सक्रिय हैं और लगातार लोगों से संवाद कर रही हैं.

बिहार के वैशाली ज़िले का लालगंज विधानसभा क्षेत्र कभी बाहुबली नेताओं का गढ़ माना जाता था. मुन्ना शुक्ला का इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था. अब सबकी निगाहें उनकी बेटी शिवानी शुक्ला पर टिकी हैं. शिवानी की कड़ी मेहनत और प्रभाव को देखते हुए, राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें कुछ ही दिनों में वैशाली ज़िले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया है.

मुन्ना शुक्ला ने 2000 में जेल से चुनाव लड़ा था

शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला ने 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीता था. उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर और फिर जेडीयू के टिकट पर फिर से जीत हासिल की. ​​2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू की विधायक बनीं. हालाँकि, उसके बाद से परिवार को कई हार का सामना करना पड़ा है. अब मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी चुनावी मैदान में हैं.

शिवानी शुक्ला के बारे में 

28 वर्षीय शिवानी शुक्ला ने लंदन के लीड्स विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और एलएलएम की डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित अलायंस यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी की डिग्री हासिल की। ​​लालगंज के खानजाहा चक गाँव की निवासी शिवानी ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया.

शिवानी शुक्ला के पास कितनी संपत्ति है?

शिवानी शुक्ला की शादी वरुण तिवारी से हुई है. उनके पास सीमित नकदी और संपत्ति है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, शिवानी के पास ₹21 लाख से अधिक की चल संपत्ति है. उनके पति वरुण तिवारी के पास ₹48,900 की नकदी है.

शिवानी के एसबीआई खाते में ₹173,693, बैंक ऑफ इंडिया में ₹15,000, एचडीएफसी बैंक में ₹27,178 और फिक्सड डिपॉजिट में ₹191,693 जमा हैं. गौरतलब है कि शिवानी ने विदेश में पढ़ाई के लिए ₹36 लाख से ज़्यादा का एजुकेशन लोन भी लिया था.

