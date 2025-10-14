Bihar election news: बाढ़ विधानसभा सीट पर भूमिहार वोट ने बदला समीकरण, इस बार कौन मारेगा बाज़ी?

बिहार की राजनीति में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही खास रहा है. यहां की राजनीतिक दिशा को तय करने में भूमिहार समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है, यही कारण है कि हर पार्टी ने इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी में भूमिहार नेताओं को प्राथमिकता दी है. समय के साथ कांग्रेस का गढ़ रहा यह क्षेत्र अब भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) के बीच कड़ी टक्कर का मैदान बन चुका है. ग्रामीण बहुल इस क्षेत्र में वोटर की संख्या अधिक होने के कारण स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण चुनाव परिणाम को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं.

मालूम हो कि बाढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. पटना जिले में स्थित, यह मुंगेर संसदीय क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा, बाढ़ शुरू में कांग्रेस का गढ़ था. हालाँकि, 1990 के बाद, जनता दल का दबदबा बढ़ने लगा. जनता दल (यूनाइटेड) के गठन और बाद में एनडीए का हिस्सा बनने के बाद, जनता ने उस पर अपना भरोसा बनाए रखा.

बाढ़ विधानसभा चुनाव 2015 परिणाम

2015 के विधानसभा चुनाव में, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने भाजपा के टिकट पर बाढ़ सीट जीती थी. उन्हें 63,989 वोट मिले, जबकि जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार को केवल 55,650 वोट मिले. भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार को 8,339 मतों के अंतर से हराया। नोटा 3,933 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

बाढ़ विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम

बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू (BJP) ने एकबार फिर से जीत हासिल की, उन्होंने कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर को 10,240 मतों से हराया। इस जीत में भूमिहार समुदाय का प्रभाव निर्णायक रहा, जो इस क्षेत्र में हमेशा से प्रमुख वोटिंग ब्लॉक रहा है। कुल मत प्रतिशत में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को 32.94% वोट मिले, जबकि सत्येंद्र बहादुर को 26.01% वोट मिले। क्षेत्र में ग्रामीण मतदाता लगभग 85% हैं, इसलिए ग्रामीण विकास और स्थानीय मुद्दों ने भी चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाई। BJP ने लगातार दो बार इस सीट पर सफलता हासिल कर इसे अपने लिए मजबूत गढ़ बना लिया है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों के लिए जीत पाना चुनौतीपूर्ण रहा।

बाढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाता संख्या

बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 2,38,560 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 85.15% है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 41,605 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 14.85% है। 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,80,165 है.

