कौन बनेगा बिहार का CM? उपेंद्र कुशवाहा ने खोली NDA की ‘राज़ की पोटली’, खबर पड़ते ही समझ जाएंगे पूरी प्लानिंग

Bihar Election News: बिहार चुनाव को लेकर जहां महाघठबंधन भी पूरी जान झौंके हुआ है वहीं NDA भी पूरी रणनीति बनाए बैठी है. इस बीच NDA के एक नेता ने CM चेहरे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. दरअसल, बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है. इस बीच, एनडीए के सीएम चेहरे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है. जिसके चलते राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे हैं और चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे.

कौन होगा CM चेहरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार हमारे सीएम चेहरे हैं. बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है. हम चुनाव जीतेंगे और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी. इतना ही नहीं इस दौरान रालोम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन स्वार्थ के आधार पर एकजुट हुए दलों का गठबंधन है. इन्हें जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. बिहार की जनता इनके पक्ष में नहीं है. बिहार चुनाव में इनकी स्थिति और खराब होने वाली है.

लालू यादव पर बोला हमला

वहीं बिहार चुनाव से पहले विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता उनके हाथ से पहले ही फिसल चुकी है. इतना ही नहीं इस दौरान आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बिहार में अपने पंद्रह साल के शासन के दौरान दलितों और पिछड़े समुदायों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया.

‘हमें बचा लो Yogi जी’, मदीने से प्रेमानंद के लिए दुआ मांगने वाले शख्स की जान पर आई बात; बोले-आधी आधी रात को…