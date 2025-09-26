SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?
Home > बिहार > SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?

SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?

SeatSamikaran: आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र हमारी इस खास कार्यक्रम 'सीट समीकरण' के माध्यम से आपको बताएंगे बिहार की खास विधानसभा क्षेत्रों का ब्योरा, इतिहास, मुद्दे, राजनितिक चेहरे और जातीय समीकरण. बिहार की 243 सीटों में से कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 की विशेषताएं और राजनितिक समीकरण जानेंगे.

By: Swarnim Suprakash | Last Updated: September 26, 2025 7:21:20 PM IST

SeatSamikaran: कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16
SeatSamikaran: कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16

SeatSamikaran: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं और सभी खास सीटों की चर्चा ज़ोर पर है. आपको बताएंगे खास विधानसभा सीट कल्याणपुर के बारे में जहाँ 2010 में पहली बार चुनाव हुए थे. इस सीट पर अभी तक केवल 3 बार ही चुनाव हुए हैं. साल 2010 में जदयू और भाजपा की संयुक्त उम्मीदवार  रजिया खातून को जीत मिली थी. इस सीट के अस्तित्व में आने से पहले रजिया खातून 2005 में भी केसरिया सीट से चुनाव लड़ी चुकी थी जहाँ उनकी हार हो गई थी. साल 2010 में कल्याणपुर सीट से रिजाय खातून ने राजद के मनोज कुमार यादव को लगभग 15 हज़ार वोटों से हरा दिया था. इस चुनाव में कुल 12 उम्मीदवारों ने भाग लिया था. राजद के मनोज कुमार यादव केसरिया से दो बार विधायक रहे और यमुना यादव के पुत्र भी हैं. 

कल्याणपुर विधानसभा का अस्तित्व और परिसीमन 

संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार कल्याण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 पहली बार अस्तित्व में आया. कल्याणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटवा सामुदायिक विकास खंड,कल्याणपुर सीडी ब्लॉक की परसौनी वाजिद, बखरी, कल्याणपुर, बरहरवा महानंद, सिसवा शोभ, बृंदाबन, पकरी दीक्षित, सिसवा खरार, पटना, गरीबा, शंभू चक, सीतलपुर, कोइला बेलवा, भुवन छपरा, बांसघाट, उत्तरी गवंद्रा, दक्षिण गवंद्रा और मणि छपरा ग्राम पंचायतों से मिल कर बना है.  

Seat Samikaran: बिहार चुनाव में क्यों खास है मोकामा विधानसभा सीट?

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव 

 इस कल्याणपुर सीट पर साल 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के सचिन्द्र प्रसाद सिंह को जीत मिली थी. उन्होंने तत्कालिन विधायक रजिया खातून को 11,488 वोट से हरा दिया जो जद(यू) के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. सचिन्द्र प्रसाद सिंह इससे पहले भी साल 2010 में केसरिया विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे लेकिन 2015 में उन्होंने कल्याणपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदे थे. साल 2010 में राजद के उम्मीदवार रहे मनोज कुमार यादव 2015 में अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे थे तब उन्हें 26,430 वोटें मिली और उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के मनोज कुमार यादव भाजपा के सचिन्द्र प्रसाद सिंह को मात्र एक हज़ार वोटों के अंतर से ही हरा पाए थे. इस चुनाव में जीत और हार का अंतर बहुत कम था और लड़ाई नजदीकी थी. राजद के मनोज कुमार यादव को 72,819 वोटें मिली थी और भाजपा के सचिन्द्र सिंह की 71,626 वोटें मिली. यहीं तीसरे स्थान पर मायावती की पार्टी बसपा के उम्मीदवार मोहम्मद बदीउज्जमां को मात्रा 6,367 वोटें मिली. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यह देखना दिलचस्प होगा की यह सीट किस गठबंधन की और से किसके कहते में जाती है और यहाँ से कौन-सा प्रत्याशी जीत दर्ज करता है. 

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

Tags: bihar chunav 2025bihar elections 2025biharelectionnewsKalyanpur 16SeatSamikaran
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?
SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?
SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?
SeatSamikaran: कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से नहीं बना कोई दूसरी बार विधायक?