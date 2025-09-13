Home > बिहार > राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान

राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान

Bihar Chunav: तेजस्वी यादव 16 सितंबर को जहानाबाद से 'बिहार अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे, 20 सितंबर को वैशाली में समापन होगा. राजद जनता के असली मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 13, 2025 9:55:03 AM IST

Bihar Adhikar Yatra, Tejashwi Yadav
Bihar Adhikar Yatra, Tejashwi Yadav

Bihar Chunav: बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ने लगी है. विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं. वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी “बिहार अधिकार यात्रा” लेकर जनता के बीच जाएंगे. यह यात्रा 16 सितंबर 2025 को जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को लोकतंत्र की धरती वैशाली में समाप्त होगी.

‘बिहार अधिकार यात्रा’

राजद ने इस यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे तैयारियों में कोई कसर न छोड़ें. तेजस्वी यादव उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेंगे जहां से यह यात्रा गुज़रेगी. खास बात यह होगी कि हर क्षेत्र के लिए एक ही जगह कार्यक्रम तय किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सकें.

अकेले चले

तेजस्वी यादव इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ “वोट अधिकार यात्रा” में शामिल होकर एक राजनीतिक संदेश दे चुके है. अब वे अकेले मैदान में उतरकर जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे. राजद नेताओं का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ़ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के असल मुद्दों को उठाने और विपक्ष की ताकत दिखाने का एक ज़रिया है.

मॉरीशस संयुक्त घोषणा : विशेष आर्थिक पैकेज PNN Digital

इन मुद्दों पर रहेगा ध्यान  

सूत्रों के अनुसार, यात्रा के दौरान तेजस्वी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे. साथ ही, वे जनता से सीधा संवाद कर यह बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ राजद ही उनकी आवाज़ को मज़बूती से सदन तक पहुंचा सकता हैं

क्या है यात्रा का संदेश 

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि “बिहार अधिकार यात्रा” महागठबंधन और सीट बंटवारे की सियासत के बीच राजद की पकड़ मज़बूत करने की एक कोशिश है. जहानाबाद से वैशाली तक की यह यात्रा राजद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी करेगी. अब सबकी नज़र 16 सितंबर पर है, जब तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे. माना जा रहा है कि इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे और राजद एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा. 

Nepal Political Crisis: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की, संसद हुई भंग

Tags: bihar adhikar yatrabihar adhikar yatra schedulebihar chunavtejashwi yadav bihar adhikar yatratejashwi yadav yatra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान
राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान
राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान
राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान