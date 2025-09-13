राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन, क्या है ‘बिहार अधिकार यात्रा’ का पूरा प्लान

Bihar Chunav: बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ने लगी है. विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं. वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी “बिहार अधिकार यात्रा” लेकर जनता के बीच जाएंगे. यह यात्रा 16 सितंबर 2025 को जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को लोकतंत्र की धरती वैशाली में समाप्त होगी.

‘बिहार अधिकार यात्रा’

राजद ने इस यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे तैयारियों में कोई कसर न छोड़ें. तेजस्वी यादव उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेंगे जहां से यह यात्रा गुज़रेगी. खास बात यह होगी कि हर क्षेत्र के लिए एक ही जगह कार्यक्रम तय किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सकें.

अकेले चले

तेजस्वी यादव इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ “वोट अधिकार यात्रा” में शामिल होकर एक राजनीतिक संदेश दे चुके है. अब वे अकेले मैदान में उतरकर जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे. राजद नेताओं का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ़ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के असल मुद्दों को उठाने और विपक्ष की ताकत दिखाने का एक ज़रिया है.

मॉरीशस संयुक्त घोषणा : विशेष आर्थिक पैकेज PNN Digital

इन मुद्दों पर रहेगा ध्यान

सूत्रों के अनुसार, यात्रा के दौरान तेजस्वी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे. साथ ही, वे जनता से सीधा संवाद कर यह बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ राजद ही उनकी आवाज़ को मज़बूती से सदन तक पहुंचा सकता हैं

क्या है यात्रा का संदेश

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि “बिहार अधिकार यात्रा” महागठबंधन और सीट बंटवारे की सियासत के बीच राजद की पकड़ मज़बूत करने की एक कोशिश है. जहानाबाद से वैशाली तक की यह यात्रा राजद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी करेगी. अब सबकी नज़र 16 सितंबर पर है, जब तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे. माना जा रहा है कि इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे और राजद एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा.

Nepal Political Crisis: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की, संसद हुई भंग