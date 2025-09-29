Bihar News: 6 हत्याएं, 100 करोड़ और बेटी की शादी… प्रशांत किशोर के सनसनीखेज खुलासों से बिहार में मचा हड़कंप
Prashant Kishor Revelations : प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 29, 2025 10:01:46 PM IST

Prashant Kishor PC: बिहार चुनाव 2025 से पहले  प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और कुणाल किशोर फैमिली को लेकर कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं, जिसके बाद से पूरे राज्य में सनसनी मच गई है. सोमवार (29 सितंबर) को उनकी तरफ से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी और उनपर फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया. इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 6 हत्या का आरोपी बताया है. इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी को पद से हटाए जाने की भी मांग की है. 

प्रशांत किशोर के सनसनीखेज खुलासे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा, “सम्राट चौधरी छह हत्याओं के आरोपी हैं। उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। हमारी पार्टी कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे व्यक्ति को पद से हटाने की मांग करेगी। ऐसा व्यक्ति जंगलराज और भ्रष्टाचार की बात करता है। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम अदालत जाएँगे।” शिल्पी गौतम हत्याकांड की भी चर्चा हुई। उसका बलात्कार और हत्या हुई थी। क्या सम्राट चौधरी उस मामले में संदिग्ध थे या नहीं? यह मुद्दा तब उठाया गया था। सम्राट चौधरी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इस मामले में सीबीआई जाँच हुई थी? क्या आपका सैंपल लिया गया था? क्या उस मामले में उनकी कोई भूमिका थी?

सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार और बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन पर सात लोगों की हत्या का आरोप है। तारापुर कांड संख्या 44/1995 है। उनके पास सम्राट चंद्र मौर्य के नाम से मैट्रिक सर्टिफिकेट है, जिसमें उनका जन्म वर्ष 1981 लिखा है। हत्या के मामले से बचाने के लिए उन्हें नाबालिग घोषित किया गया था।

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर खुलासा 

प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर अपना हमला तेज़ करते हुए वैभव विकास ट्रस्ट की फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद से ट्रस्ट को लगभग ₹100 करोड़ कहाँ से मिले और इतनी ज़मीन कैसे खरीदी गई। प्रशांत किशोर ने किशोर कुणाल, अनीता कुणाल और जिया लाल आर्य समेत ट्रस्ट के सभी सदस्यों से इस ₹100 करोड़ की खरीदारी का स्रोत बताने को कहा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिस इंजीनियर ने हाल ही में घर में पैसे जलाए, वह अशोक चौधरी के कमीशन का पैसा था। अगर अशोक चौधरी इस्तीफ़ा नहीं देते, तो वे उन्हें घेर लेंगे। वे उन्हें राजनीति नहीं करने देंगे। वे अशोक चौधरी को घेर लेंगे, और अगर वे इस्तीफ़ा नहीं देते, तो वे राज्यपाल से कार्रवाई की गुहार लगाएंगे। “पाँच दिन के अंदर अपना नोटिस वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें पाँच सौ करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजूंगा।”

बेटी की शादी और 100 करोड़ का कनेक्शन

वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन ख़रीदी गई है। जिया लाल आर्य, अनीता कुणाल, तीसरे नंबर पर बिहार के मुख्य सचिव की सास हैं, बताएँ पैसा कहाँ से आया? जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है, तब से ट्रस्ट के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि कहाँ से आई? इतनी जमीन कैसे ख़रीदी गई? वैभव विकास ट्रस्ट वाले बताएं कि पिछले एक साल में इतनी बड़ी खरीद कैसे हुई? किशोर कुणाल की बड़ी साख है। अनीता कुणाल, जिया लाल आर्य बताएं कि 100 करोड़ रुपए की ख़रीद कहां से हुई?

