EC मंगलवार को करेगा बिहार की नई वोटर लिस्ट जारी, ऐसे देख सकेंगे सूची में अपना नाम
Bihar New Voter List: बिहार में जून 2025 में शुरू हुई गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया गया था.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: September 29, 2025 9:55:50 PM IST

Bihar Final Voter List: चुनाव आयोग (EC) बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार (30 सितंबर) को ऑनलाइन जारी करेगा. इसे जनता ईसीआई (ECI) की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर देख सकेगी. सामने आई जानकरी के मुताबिक मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. 

माना जा रहा है कि इस नई मतदाता सूची में लगभग 7.3 करोड़ वोटरों के नाम शामिल हो सकते हैं. जिसमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं. याद दिला दें कि 

बिहार में जून 2025 में शुरू हुई गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया गया था.

SIR प्रक्रिया के बाद हटाए गए 65 लाख नाम

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त को जारी मसौदा सूची में 7.24 करोड़ नाम थे और 6.5 करोड़ नाम (मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट) हटा दिए गए थे. अब, नई मतदाता सूची जारी होने से चुनावी प्रक्रिया में तेज़ी आएगी. इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त 4-5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे.

आयोग की यह टीम राज्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी. इससे पहले, आयोग 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में बिहार चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगा. इस बैठक में तीन पर्यवेक्षक शामिल होंगे: सामान्य, पुलिस और व्यय. तैयारियों की समीक्षा के बाद, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किसी भी दिन की जा सकती है.

इस दिन होगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

खबरों के मुताबिक, उच्चस्तरीय टीम का बिहार दौरा कानून-व्यवस्था और चुनाव संबंधी तैयारियों समेत राज्य के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा. आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी केंद्रीय एजेंसियों के राज्य प्रमुखों, सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों तथा जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अलग-अलग बैठकें करेगी. राज्य चुनाव आयुक्त के साथ भी एक बैठक होगी.

चुनाव आयोग की टीम के दिल्ली लौटने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी. इससे पहले, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर बिहार में उनकी तैनाती पर फैसला लिया जाएगा.

Bihar Chunav: दशहरा पर खुलेगा NDA का पत्ता! सीट बंटवारे पर Jitan Ram Manjhi का बड़ा एलान

