Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल

छपरा की राजनीति में अब स्टारडम और सियासत आमने-सामने है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब चुनावी मैदान में चर्चा के केंद्र बन गए हैं. राजद की ओर से खेसारी को टिकट मिलने के बाद माहौल गरम तो हुआ, लेकिन भाजपा नेता और सुपरस्टार पवन सिंह ने हैरान करने वाला बयान देकर राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी. पवन सिंह ने कहा कि उनके लिए रिश्ते भी ज़रूरी हैं, मगर पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है. साथ ही उन्होंने खेसारी के लिए शुभकामनाएँ भी भेजीं.

मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं

दरअसल, भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से राजद द्वारा टिकट दिए जाने पर कहा, “मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है. मुझे जो भी आदेश मिलता है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें (खेसारी लाल यादव) शुभकामनाएं देता हूं”

प्रशंसकों का दिल जीत लिया

उनकी यह बात “रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि” ने उनके समर्थकों के दिल को छू लिया. सोशल मीडिया पर उनके फैन लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह ने इस बयान से फिर एक बार यह दिखा दिया कि वे स्टार होने के साथ-साथ ज़मीन से जुड़े इंसान भी हैं. उनके इस रवैये ने उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.

