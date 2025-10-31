Home > बिहार > Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल

Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल

छपरा विधानसभा सीट को लेकर भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह का खेसारी लाल यादव पर दिया गया बयान चर्चा में है. पवन सिंह ने कहा कि उनके लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, साथ ही उन्होंने खेसारी को शुभकामनाएं भी दीं. उनके इस संतुलित और शालीन बयान की उनके समर्थक जमकर सराहना कर रहे हैं. जानिए पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: October 31, 2025 8:35:23 PM IST

pawan singh and khesari lal yadav
pawan singh and khesari lal yadav

छपरा की राजनीति में अब स्टारडम और सियासत आमने-सामने है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब चुनावी मैदान में चर्चा के केंद्र बन गए हैं. राजद की ओर से खेसारी को टिकट मिलने के बाद माहौल गरम तो हुआ, लेकिन भाजपा नेता और सुपरस्टार पवन सिंह ने हैरान करने वाला बयान देकर राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी. पवन सिंह ने कहा कि उनके लिए रिश्ते भी ज़रूरी हैं, मगर पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है. साथ ही उन्होंने खेसारी के लिए शुभकामनाएँ भी भेजीं. 

मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं

दरअसल, भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से राजद द्वारा टिकट दिए जाने पर कहा, “मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है. मुझे जो भी आदेश मिलता है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें (खेसारी लाल यादव) शुभकामनाएं देता हूं”

You Might Be Interested In

Tejpratap Yadav: नाचने वाला देगा नौकरी! महुआ से शुरू हुई ‘राजनीतिक फिल्म’ ने बढ़ाया चुनावी रोमांच

प्रशंसकों का दिल जीत लिया

 उनकी यह बात “रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि” ने उनके समर्थकों के दिल को छू लिया. सोशल मीडिया पर उनके फैन लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह ने इस बयान से फिर एक बार यह दिखा दिया कि वे स्टार होने के साथ-साथ ज़मीन से जुड़े इंसान भी हैं. उनके इस रवैये ने उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.

‘सूरजभान नहीं, अनंत जिम्मेदार!’- दुलारचंद के परिवार का चौंकाने वाला दावा, लगाये बड़े आरोप

Tags: Bihar Election 2025biharelectionnewsChhapra assembly seathome-hero-pos-2khesari lal yadavPawan singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल
Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल
Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल
Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को दी ऐसी शुभकामना, लोगों का जीत लिया दिल