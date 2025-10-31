Home > बिहार > Tejpratap Yadav: नाचने वाला देगा नौकरी! महुआ से शुरू हुई ‘राजनीतिक फिल्म’ ने बढ़ाया चुनावी रोमांच

बिहार चुनाव 2025 में महुआ से JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने वादों और नौकरियों के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब जुमलों से नहीं, असल विकास और रोज़गार चाहती है.

By: Shivani Singh | Published: October 31, 2025 5:51:55 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में बयानबाज़ी तेज़ होती जा रही है. पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन बचे हैं, महुआ से जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने बयानों से एक नया राजनीतिक माहौल बना दिया है। उन्होंने राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तंज कसा और एनडीए के ‘संकल्प पत्र 2025’ पर प्रतिक्रिया दी।

पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने एनडीए के घोषणापत्र पर कहा, “चुनावी मौसम है, सब अपने-अपने वादे करेंगे। देखते हैं क्या होता है..” उन्होंने राजद के स्टार प्रचारक और छपरा से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें खेसारी लाल यादव ने बिहार में दो करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था. तेज प्रताप ने हँसते हुए कहा, “खेसारी लाल कौन-सी नौकरियाँ देंगे? क्या एक नाचने वाला रोज़गार देगा?”

राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला 

गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों से लगातार सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं. गुरुवार को जब जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर टिप्पणी करने को कहा गया, तो उन्होंने तीखा हमला बोला. पटना में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, “क्या राहुल गांधी ने छठ मनाया है? उन्हें कैसे पता कि छठ क्या होता है? जो आदमी लगातार विदेश भागता रहता है, उसे छठी मैया के त्योहार के बारे में कैसे पता होगा?”

‘सूरजभान नहीं, अनंत जिम्मेदार!’- दुलारचंद के परिवार का चौंकाने वाला दावा, लगाये बड़े आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली की और दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा का हवाला देते हुए कहा कि यमुना नदी गंदे पानी से भरी हुई है, लेकिन पास में ही साफ पानी का एक तालाब बना दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री उसमें स्नान कर सकें और तमाशा कर सकें, जबकि उनका छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है.

तेज प्रताप ने मुकेश सहनी पर भी निशाना साधा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान, तेज प्रताप से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के उस बयान पर टिप्पणी करने को कहा गया, जिसमें सहनी ने कहा था, “तेज प्रताप यादव कौन हैं? हम उन्हें नहीं जानते.” तब तेज प्रताप ने गुस्से में पूछा, “आपने अभी किसका नाम लिया?” पत्रकारों ने जवाब दिया, “मुकेश सहनी,” इसके बाद तेज प्रताप ने गुस्से में कहा कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते.

क्यों संकल्प पत्र जारी होने के 26 सेकंड बाद ही चले गए जेपी नड्डा और नीतीश कुमार? अशोक गहलोत ने क्या कह दिया

