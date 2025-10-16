Home > Chunav > कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल

कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल

Bihar Election 2025: दिल्ली से एक बैठक के बाद लौट रहे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को पटना एयरपोर्ट पर पब्लिक ने घेर लिया और जमकर धो दिया.

By: Heena Khan | Last Updated: October 16, 2025 7:15:18 AM IST

biharelectionphoto
biharelectionphoto

Patna Airport Viral Video: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही हैं. पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और वोट जुटाने के प्रयास कर रहे हैं. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर दनी वाला था. दरअसल, दिल्ली से एक बैठक के बाद लौट रहे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को पटना एयरपोर्ट पर पब्लिक ने घेर लिया और जमकर धो दिया, इसी का वीडियो अब सोशल मीडिया मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं की गाड़ी रोककर नारेबाजी की और कुछ उग्र कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमला करने की भी कोशिश की. नतीजतन, पार्टी नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा.

इस वजह से भड़की भीड़ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बात का आरोप लगाया कि वो 5 करोड़ रुपये में टिकट बेच रहे हैं. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रम विधानसभा सीट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाहवरु ने 5 करोड़ रुपये में बेचा है.

पटना एयरपोर्ट बना कुश्ती का मैदान 

दरअसल, बुधवार शाम दिल्ली से पटना लौटे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा. दरअसल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना हवाई अड्डे को रणक्षेत्र बना डाला. इतना ही नहीं अल्लावरु किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके समर्थकों की बेरहमी से पिटाई हुई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर टिकट बेचने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और कहा कि “शकील अहमद चोर है”. वहीं अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के समर्थक मनीष कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे. इसी बीच, बिक्रम से आए गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने मनीष का पीछा करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

Bihar Chunav 2025: BJP की तीसरी सूची जारी, तेजस्वी यादव के सामने ये नेता मैदान में; यहां देखें उम्मीदवारों के नाम

Tags: bihar chunav 2025biharelectionnewscongressmahagathbandhanpatna airport
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल
कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल
कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल
कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल