कांग्रेस नेताओं की हुई खूब धुनाई! पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, Video हुआ वायरल

Patna Airport Viral Video: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही हैं. पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और वोट जुटाने के प्रयास कर रहे हैं. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर दनी वाला था. दरअसल, दिल्ली से एक बैठक के बाद लौट रहे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को पटना एयरपोर्ट पर पब्लिक ने घेर लिया और जमकर धो दिया, इसी का वीडियो अब सोशल मीडिया मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं की गाड़ी रोककर नारेबाजी की और कुछ उग्र कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमला करने की भी कोशिश की. नतीजतन, पार्टी नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा.

इस वजह से भड़की भीड़

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बात का आरोप लगाया कि वो 5 करोड़ रुपये में टिकट बेच रहे हैं. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रम विधानसभा सीट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाहवरु ने 5 करोड़ रुपये में बेचा है.

Congress workers thrashed each other at Patna airport after Bihar Congress President Rajesh Ram sold Bikram Assembly seat for 5 crores. Congress ke babbar sher lad rahe hain aur @RahulGandhi videsh ghum raha hai 😂 pic.twitter.com/bCrfqmEyDb — BALA (@erbmjha) October 15, 2025

पटना एयरपोर्ट बना कुश्ती का मैदान

दरअसल, बुधवार शाम दिल्ली से पटना लौटे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा. दरअसल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना हवाई अड्डे को रणक्षेत्र बना डाला. इतना ही नहीं अल्लावरु किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके समर्थकों की बेरहमी से पिटाई हुई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर टिकट बेचने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और कहा कि “शकील अहमद चोर है”. वहीं अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के समर्थक मनीष कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे. इसी बीच, बिक्रम से आए गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने मनीष का पीछा करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

