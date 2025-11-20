शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के पैर छूते दिखे नीतीश कुमार, RJD ने वीडियो शेयर कर किया कटाक्ष

Nitish Kumar Touched PM Modi Feet: बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत के बाद पटना के गांधी मैदान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलावा एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे. पटना में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार और 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली.

नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली शपथ (Nitish Kumar took oath for the 10th time)

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. तो वहीं 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे. शपथ ग्रहण समारोह के लिए बने स्टेज पर PM मोदी और CM नीतीश एक साथ बैठे दिखे और उनकी गर्मजोशी से बातचीत और मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आईं.







नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर (Nitish Kumar touched the feet of PM Modi)

शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विदा करने पटना एयरपोर्ट आए. PM मोदी से बात करते हुए CM नीतीश उनके पैर छूते दिखे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तंज कसा है.

RJD ने कसा तंज (RJD took a jibe)

वीडियो सामने आने के बाद राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पूरी घटना पर तंज कसते हुए एक पोस्ट लिखा है. जिसमें लिखा गया है कि वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार! हालांकि, Inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. दरअसल बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, तो नीतीश ने उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने प्यार से उन्हें रोक दिया.यह पल राजनीतिक शिष्टाचार और आपसी सम्मान का प्रतीक बन गया.

