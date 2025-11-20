जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बने मंत्री, परिवारवाद को लेकर उठे सवाल तो ये क्या बोल गए दीपक प्रकाश?

Santosh Suman Take Oath as a Minister: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा सामने आने के बाद आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ. जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में पटना के गांधी मैदान में हुए एक बड़े समारोह में नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. BJP के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है.

26 मंत्रियों ने ली शपथ (26 ministers took oath)

नीतीश की कैबिनेट में BJP कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 8, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) कोटे से 2, और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर (HAMS) से उनके बेटे डॉ. संतोष सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है. इन दोनों का नाम मंत्रियों की सूची में देखने के बाद एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा तूल पकड़ने लगा. जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस और राजद जैसे सभी विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमला करते हैं. लेकिन आज मंच में उनकी मौजूदगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और जीतन राम मंत्री के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली.

उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बेटे बने मंत्री (Upendra Kushwaha and Jitan Ram Manjhi’s sons became ministers)

संतोष सुमन की बात करें तो वो तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की बात करें तो वो न तो विधायक हैं और न MLC मतलब बिना चुनाव लड़े ही मंत्रिपद की शपथ ले ली है. ऐसे में HAM और RLM ने जीते हुए विधायकों को छोड़कर अपने बेटे को मंत्री बनवाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है. जिसको लेकर प्रधाममंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार राजद, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हैं. लेकिन उन्हें भाजपा और एनडीए के घटक दलों का परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है.

जीतन राम मांझी के परिवार के कौन-कौन राजनीति में हैं? (Who all from Jitan Ram Manjhi’s family are in politics?)

इसके अलावा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी पहले से ही केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं. उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं और उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से जीतकर विधायक बनी है. इसी तरह भाजपा में कई ऐसे नेता और मंत्री हैं. जिनका परिवारवाद से पुराना नाता है. जीतन राम मांझी के बेटे के अलावा उनकी बहू भी राजनीति में सक्रिय हैं.

परिवारवाद के सवाल पर क्या बोले दीपक प्रकाश? (What did Deepak Prakash say on the question of nepotism?)

जब दीपक प्रकाश से परिवारवाद के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हूं. इससे इन्कार नहीं किया जा सकता नकार नहीं सकता. मुझे मंत्री क्यों बनाया गया ये पिता जी से पूछिए.इस बीच चर्चा जोरों पर है कि दीपक प्रकाश विधायक नहीं हैं. अब उन्हें विधान परिषद में जगह दी जानी है, तो उनके लिए कौन सी पार्टी अपनी सीट कुर्बान करेगी? या तो जेडीयू या फिर बीजेपी के बीच यह तय किया जाना है कि किस पार्टी के कोटे से दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे.

NDA ने कितनी सीटें जीतीं? (How many seats did NDA win?)

NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की. ​​इसमें BJP की 89, जेडीयू की 85, LJP (रामविलास) की 19, HAM की 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) की 4 सीटें शामिल हैं.

