बिहार > Maithili Thakur Networth: लोक गायिका से नेता बनीं मैथिली ठाकुर कुल कितनी संपत्ति की हैं मालकिन

लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं. जानिए उनके प्रति शो चार्ज, मासिक आय और कुल संपत्ति के बारे में रोचक तथ्य.

By: Shivani Singh | Published: October 16, 2025 4:05:55 PM IST

भाजपा ने बिहार के चुनावी मैदान में एक बड़ा दांव लगाया है, और इस बार नाम है किसी प्रसिद्ध लोक गायिका का। जिनकी आवाज़ ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई है. 25 वर्षीय इस कलाकार ने सिर्फ संगीत से ही नहीं, बल्कि अब राजनीति में भी अपने कदम जमाने का निर्णय लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका करियर केवल मंच और संगीत तक ही सीमित नहीं है? लेकिन आज हम इस आर्टिकल में उनकी गीत या चुनावी रणनीति की बात करने नहीं आये हैं बल्कि जानेंगे कि फर्श से अर्श तक पहुंची मैथिली ठाकुर कितनी सम्पत्ती की मालकिन हैं.

दरअसल भाजपा ने जब बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की तो इस सूची में मैथिली ठाकुर भी शामिल थी, जो एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई थीं. उन्होंने 14 अक्टूबर को भाजपा का दामन थामा था. भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट देकर उनका नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया. उनकी सुरीली आवाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है. इसलिए भाजपा ने उनकी लोकप्रिय छवि पर दांव लगाया है.

आपने मैथिली ठाकुर के भजन तो कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए करोड़ों कमाती हैं? उनकी कुल संपत्ति कितनी है? इस लेख में, हम उनकी कुल संपत्ति का खुलासा करेंगे.

एक शो के लिए इतना चार्ज करती हैं मैथिली 

गौरतलब है कि भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद मैथिली ठाकुर ने एक अहम बयान दिया था. बिहार चुनाव के बारे में मैथिली ठाकुर ने कहा, “मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ; मैं बदलाव लाने आई हूँ. अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिले, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होगा.” मैथिली ठाकुर अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं. 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर ने अपने संगीत से देश-दुनिया में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. उन्होंने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है और अपने परिवार का जीवन बदल दिया है. आपको उनकी प्रति शो की कमाई जानकर आश्चर्य होगा. वह प्रति शो पाँच से सात लाख रुपये लेती हैं.

Bihar Election News: टूट जाएगा महागठबंधन! एकबार फिर नहीं बनी मुकेश सहनी की बात? राहुल गांधी को मिलाया फ़ोन

1 महीने में कितना कमाती हैं मैथिली ठाकुर 

दरअसल, मैथिली ठाकुर को द राइजिंग स्टार शो से पहचान मिली. इस शो के बाद, उन्होंने अपना खुद का YouTube चैनल लॉन्च किया, जिसके जल्द ही ढेरों सब्सक्राइबर बन गए. इस YouTube चैनल पर उनके भजन और लोकगीतों ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं. गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर के YouTube चैनल पर वर्तमान में 51 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह अपने सोशल मीडिया पोस्ट से हर महीने 50 लाख रुपये से ज़्यादा कमाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैथिली ठाकुर महीने में 12 से 15 शो करती हैं, जिससे उनकी अनुमानित मासिक आय 90 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक होती है.

