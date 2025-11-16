लालू के बेटी के नाम के आगे क्यों लगता है आचार्य? बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा दिलचस्प है रोहिणी की कहानी

Rohini Acharya: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया. रोहिणी आचार्य लालू और राबड़ी देवी की नौ संतानों में से एक हैं. वह तेजस्वी और तेजप्रताप में सबसे बड़ी और सभी भाई-बहनों में दूसरी सबसे बड़ी हैं. हालाँकि, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में राजद के खराब प्रदर्शन के बाद उनका यह फैसला अचानक और अजीब लग सकता है. हालाँकि, परिवार के भीतर कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है. इसमें उनके बड़े भाई तेजप्रताप का निष्कासन और तेजस्वी के प्रमुख सहयोगी संजय यादव का राजनीतिक मामलों में बढ़ता प्रभाव शामिल है.

रोहिणी आचार्य कौन हैं?

रोहिणी आचार्य दिसंबर 2022 में अपने पिता और राजद संरक्षक लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के लिए चर्चा में थीं. जब रोहिणी ने पिछले साल आम चुनाव लड़ा था, तो उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में “किडनी दान करने वाली बेटी” के रूप में जाना जाता था. उनकी सीट सारण थी, जहाँ से उनके पिता लालू यादव चार बार जीते थे. हालाँकि वह पाँच बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी से हार गईं, लेकिन उनके भाषण ने राजद समर्थकों को प्रभावित किया.

रोहिणी यादव का नाम “आचार्य” क्यों है?

रोहिणी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार, उनका जन्म “रोहिणी नक्षत्र” में हुआ था. उनका उपनाम पटना की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से लिया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. कमला आचार्य ने रोहिणी का प्रसव कराया, लेकिन लालू यादव से कोई शुल्क लेने से इनकार कर दिया. लालू यादव के बार-बार अनुरोध करने पर, डॉक्टर ने केवल एक ही अनुरोध किया: “मुझसे शुल्क न लें, नवजात को मेरा नाम दें.” लालू मान गए और नवजात को रोहिणी आचार्य के नाम से जाना जाने लगा.

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं. संजय यादव और रमीज़ ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, और सारा दोष वह अपने ऊपर ले रही थीं.

एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद, रोहिणी ने 2002 में समरेश सिंह से शादी कर ली. समरेश सिंह पटना के पास इच्छानबीघा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. यह दम्पति पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर सिंगापुर चले गये, जहां वे अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं.