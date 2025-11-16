‘कल एक बेटी, एक बहन को अपमानित किया गया’, राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

क्या किया पोस्ट?
राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए।
“कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता… pic.twitter.com/CxIZq8ZuV4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025
कल एक बेटी, मजबूरी में, अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई; उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया. उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया. आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो.