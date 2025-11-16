Home > Chunav > ‘कल एक बेटी, एक बहन को अपमानित किया गया’, राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

'कल एक बेटी, एक बहन को अपमानित किया गया', राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

Rohini Acharya Quits Politics: राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए.

By: Shristi S | Last Updated: November 16, 2025 1:18:23 PM IST

Rohini Acharya Quits Politics
Rohini Acharya Quits Politics


Rohini Acharya Statement: RJD सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हमेशा अपने बेबाक बयानों से चर्चा का विषय बनी रहती हैं, इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार को राजनीति से संन्यास ले लिया साथ ही अपने परिवार से भी नाता तोड़ दिया. राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए.

क्या किया पोस्ट?

राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए. जिसमें उन्होंने कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई. मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा.

 कल एक बेटी, मजबूरी में, अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई; उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया. उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया. आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो.

Tags: rjdrohini acharya
‘कल एक बेटी, एक बहन को अपमानित किया गया’, राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

