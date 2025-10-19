Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह ने किसे बता दिया नमक हराम, बिहार चुनाव में आखिरकार हो गई हिंदू-मुसलमान की एंट्री

Bihar Election 2025: बिहार में कुछ ही दिनो में मतदान शुरू होने वाले हैं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तेजतर्रार नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh)ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया है. केंद्रीय मंत्री बिहार ने अरवल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुसलमानों को ‘नमक हराम’ कहा. उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते.

मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है-गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते. एक मौलवी से हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, “मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला है, तो उन्होंने कहा हां. मैंने पूछा कि क्या इसमें हिंदू-मुस्लिम का कोई मुद्दा है, तो उन्होंने कहा नहीं. मैंने कहा, ‘बहुत अच्छा.’ मैंने पूछा कि क्या आपने हमको वोट दिया है, तो उन्होंने कहा हां. मैंने उनसे कहा कि खुदा के नाम पर कहो.”

फिर उन्होंने कहा, ‘मैंने नहीं दिया.’ हमने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमें गाली दी है, तो उन्होंने कहा नहीं. हमने गाली दी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, “तो मैने कहा कि मेरा क्या कसूर था? जो किसी के उपकार को ना माने उसको ‘नमक हराम’बोलते हैं। मैंने कहा कि मौलवी साहब इन ‘नमक हरामों’ का वोट नहीं चाहिए।

मुड़ी कटवा की पार्टी को हराना होगा – गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार अरवल में मुड़ी कटवा पार्टी को हराना होगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो गया है. इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल लगभग चार दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में आपस में लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का कोई नेता नहीं है. ऐसे में बिना दूल्हे के बारात कैसे आ सकती है? वहीं, एनडीए में केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार नेता हैं. केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रति व्यक्ति जीडीपी 80,000 है. केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है.

तेजस्वी यादव झूठे वादे कर रहे हैं – गिरिराज सिंह

उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव हर घर में सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिला है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ‘नमक हरामो’ का वोट नहीं चाहिए. नीतीश कुमार सरकार के सत्ता में आने से पहले, अगर लोग शाम 5 बजे तक घर नहीं लौटते थे, तो परिवार चिंता में पड़ जाते थे. लेकिन जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, ये सारी चिंताएँ दूर हो गई हैं. यहाँ तक कि महिलाएँ भी बिना किसी हिचकिचाहट के, रात में भी घर आ सकती हैं.

