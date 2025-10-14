रेलवे का बड़ा एलान! इन रूट्स पर फिर दौड़ेंगी ट्रेनें, जानिए कौन-कौन सी Train हुई शुरू

Indian Railway: त्योहार के सीजन में ट्रेनों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. रेलवे इस मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. यात्रियों की सुविधा और स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाई है. हालांकि अब उत्तर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी. रेलवे ने कई रद्द ट्रेनों की सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है. ये सभी ट्रेनें 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से चलेंगी.

ये ट्रेनें फिर से चलेंगी

यात्रियो को राहत देने के लिए रेलवे ने जिन प्रमुख ट्रेनों को फिर से शुरू किया है, उनमें शामिल है.

नई दिल्ली-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस

जम्मू तवी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

नांदेड़-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस

साबरमती-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस

इसके साथ ही कोटा, इंदौर, दुर्ग और पठानकोट से चलने वाली शहीद कैप्टन तुषार महाजन सुपरफास्ट एक्सप्रेस इनमें शामिल है.

कुछ ट्रेनें छोटे रूटों पर चलेंगी

ध्यान दें कि कुछ ट्रेनें फिलहाल छोटे रूटों पर चलेंगी. उदाहरण के लिए बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को लुधियाना तक सीमित कर दिया गया है. कुछ ट्रेनो का रूट लुधियाना, अमृतसर, अंबाला या जालंधर कैंट की ओर डायवर्ट किया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों के समय स्टॉपेज और रूट की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है. आप यह जानकारी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 या वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है.

त्योहारों के दौरान ट्रेनों की बढ़ती मांग

हर साल त्योहारों के मौसम में ट्रेनों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है. इससे कई स्टेशनों और ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है. जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है. रविवार 12 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर इस भारी भीड़ ने अफरा-तफरी मचा दी. यह घटना तब हुई जब यात्रियों की एक बड़ी भीड़ एक साथ कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश में फुटओवर ब्रिज पर जमा हो गई. वर्धमान स्टेशन पर प्लेटफार्म 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुई इस दुर्घटना में कम से कम सात यात्री घायल हो गए.