Bihar News: पटना में राहुल गांधी की यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, JMM सूत्रों की पुष्टि

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Bihar News: झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन आगामी 1 सितंबर को पटना में होने वाले राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। झामुमो पार्टी सूत्रों के अनुसार, हेमंत सोरेन की उपस्थिति को लेकर तैयारियां लगभग तय हो चुकी हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में उनके साथ उनकी पत्नी और झामुमो की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन भी मौजूद हो सकती हैं। झामुमो की ओर से इसे विपक्षी एकजुटता के मंच पर झारखंड की मजबूत भागीदारी माना जा रहा है।

विपक्षी राजनीति में हेमंत की अहम भूमिका

पटना का यह आयोजन सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि INDIA गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन सभा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की मौजूदगी विशेष महत्व रखती है। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की साझा सरकार है और हेमंत सोरेन लगातार विपक्षी राजनीति में एक भरोसेमंद सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हेमंत सोरेन का पटना जाना न केवल गठबंधन की मजबूती का संदेश देगा बल्कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती सक्रियता को भी दर्शाएगा।

Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

समारोह में राहुल गांधी के अलावा देशभर से विपक्षी खेमे के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह मंच लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के साझा एजेंडे को सामने रखेगा। इस आयोजन में हेमंत सोरेन की मौजूदगी झारखंड की राजनीति को भी राष्ट्रीय विमर्श से सीधे तौर पर जोड़ेगी।

हेमंत के लिए रणनीतिक महत्व

झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह मौका बेहद अहम है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सक्रिय भागीदारी न केवल राज्य में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें विपक्षी राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में भी उभारेगी।

दहेज के कारण देश की हजारों बेटियां चढ़ रहीं बलि! डाटा जानकर लाडली ब्याहने से डरेंगे