Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

Aaj Ka Mausam: अगस्त के आखिर तक मानसून अलविदा कह देता है। लेकिन इस बार मानसून के जाने का कोई इरादा नहीं है। वहीँ भारतीय मौसम विभाग की माने तो देश के कई हिस्सों में अब भी मुसलाधार बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। imd का कहना है कि, गुरुवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं, जम्मू में भी बारिश और आंधी ऐसे ही जारी रहेगी। वहीँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अच्छी खासी तबाही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में आंधी-तूफान

भारतीय मौसम विभाग की माने तो जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा, ‘जम्मू, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और ओलावृष्टि हो सकती है। रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है।

पंजाब में हालत खराब

पंजाब के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसकी वजह से कपूरथला जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं फिरोजपुर में लोगों ने नदियों के पास बसे लोगों को वहां से जाने के लिए कहा है। वहीँ आपको बता दें, पौंग और भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियों सहित मौसमी नदियों और नालों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है। लगातार बारिश और व्यास नदी के उफान पर होने से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। फिरोजपुर जिले में बारिश के कारण हरिके से हुसैनीवाला तक जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

राजस्थान में भारी बारिश की उम्मीद

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। वहीँ अब मौसम विभाग का कहना है कि, इसके चलते 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिणी भागों के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, 29-30 अगस्त से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी।

