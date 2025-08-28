Home > देश > Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

Aaj Ka Mausam: अगस्त के आखिर तक मानसून अलविदा कह देता है। लेकिन इस बार मानसून के जाने का कोई इरादा नहीं है। वहीँ भारतीय मौसम विभाग की माने तो देश के कई हिस्सों में अब भी मुसलाधार बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 07:01:23 IST

aaj ka mausam
aaj ka mausam

Aaj Ka Mausam: अगस्त के आखिर तक मानसून अलविदा कह देता है। लेकिन इस बार मानसून के जाने का कोई इरादा नहीं है। वहीँ भारतीय मौसम विभाग की माने तो देश के कई हिस्सों में अब भी मुसलाधार बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। imd का कहना है कि, गुरुवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं, जम्मू में भी बारिश और आंधी ऐसे ही जारी रहेगी। वहीँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अच्छी खासी तबाही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में आंधी-तूफान 

भारतीय मौसम विभाग की माने तो जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा, ‘जम्मू, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और ओलावृष्टि हो सकती है। रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है।

Delhi-NCR Ka Mausam: अब दिखेगा बादलों का असली तांडव! Delhi-NCR में नहीं लौटेगी गर्मी? जानिए कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

पंजाब में हालत खराब 

पंजाब के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसकी वजह से कपूरथला जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं फिरोजपुर में लोगों ने नदियों के पास बसे लोगों को वहां से जाने के लिए कहा है। वहीँ आपको बता दें, पौंग और भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियों सहित मौसमी नदियों और नालों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है। लगातार बारिश और व्यास नदी के उफान पर होने से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। फिरोजपुर जिले में बारिश के कारण हरिके से हुसैनीवाला तक जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

राजस्थान में भारी बारिश की उम्मीद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। वहीँ अब मौसम विभाग का कहना है कि, इसके चलते 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिणी भागों के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, 29-30 अगस्त से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी।

अश्विन ने दिया गमभरा पैगाम, टूट गया फैन्स का दिल, जानें खिलाड़ी से जुड़ीं अनसुनी बातें

Tags: Aaj Ka Mausamweather news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर
Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर
Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर
Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?