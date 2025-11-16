आ गई शपथ ग्रहण की तारीख…इस दिन CM बनेंगे Nitish Kumar, समारोह की तैयारी में जुटे नेता

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav Result) के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना आज, रविवार को जारी होने वाली है. सोमवार से यह पूरी प्रक्रिया अधिकारिक तौर पर तेज हो जाएगी. वहीं चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी. शपथ कार्यक्रम की तैयारियां पटना के गांधी मैदान में तेज हो चुकी है. पीएम मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, 9 या 20 नवंबर की तारीख को शपथ ग्रहण समारोह तय माना जा रहा है.

कब होगा शपथ ग्रहण समारोह?

चुनाव आयोग आज बिहार के राज्यपाल को विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट की औपचारिक जानकारी देने वाला है. इसी के साथ चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी. वहीं सोमवार को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद नई सरकार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा.

कौन बनेगा NDA का नेता?

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी दल विधानमंडल दल की बैठकें होंगी. इस बैठक में एनडीए का नेता सहमति के साथ चुना जाएगा. इसके बाद राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.

ऐतिहासिक जीत के बाद Nitish Kumar 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ, कल होगी अहम बैठक

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है. जिसके कारण सभी एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं. शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं. इसके साथ ही भाजपा के कई मुख्यमंत्री भी पटना में पहुंचेंगे. इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है.