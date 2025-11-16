Home > Chunav > ऐतिहासिक जीत के बाद Nitish Kumar 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ, कल होगी अहम बैठक

Nitish Kumar Oath Ceremony: कल औपचारिक तौर पर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, साथ ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपेंगे. वहीं बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा.

By: Shristi S | Published: November 16, 2025 11:46:49 AM IST

Nitish Kumar 10th Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के नतीजों में NDA की बंपर जीत के बाद अब सभी विधायक सरकार के गठन की तैयारियों में जुट चुकी है, यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10वीं बार बनने जा रही है, सोमवार को यानी कल औपचारिक तौर पर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, साथ ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपेंगे. वहीं बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा. 

कल होगी अहम बैठक

NDA के सूत्रों के मुताबिक,  इन अलग-अलग बैठकों में, प्रत्येक दल अपने जीते हुए विधायकों में से एक नेता का चुनाव करेगा. JDU और BJP विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। जेडीयू ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को रविवार शाम तक पटना पहुंचने को कहा है. JDU विधायक दल की बैठक सोमवार शाम को होने की संभावना है. इस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा. हम और आरएलएमओ ने भी रविवार को अपने निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है.

जीतन राम मांझी के आवास पर आज होगी विधायकों की बैठक

हम विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी के 12, एम स्ट्रैंड रोड स्थित आवास पर होगी. इस बीच, भाजपा रविवार को विधायक दल की बैठक पर फैसला करेगी. जिसके बाद मंगलवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में NDA विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगेगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूछे जाने पर इसकी पुष्टि की. डॉ. जायसवाल ने कहा कि NDA विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाएगा. इससे पहले NDA के सभी घटक दल अपने-अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी. रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे.
 

