Bihar Election Results 2025: ‘नतीजे उम्मीद से कहीं…’, बिहार में NDA की जीत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने क्या-क्या कहा?

Nishant Kumar on Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: November 16, 2025 4:41:33 PM IST

Nishant Kumar on Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है. 202 सीटों में जीत हासिल करके एनडीए ने इतिहास रच दिया है. बिहार में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी का कोई नेता इस बार मुख्यमंत्री बनेगा. इस बीच बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि मैं बिहार की जनता का NDA को इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं. हमारी सरकार बनने वाली है.

जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद: निशांत कुमार

आगे उन्होंने कहा कि जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद. हमें उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे. लेकिन इसका सारा श्रेय जनता को जाता है. उन्होंने उन्हें (नीतीश कुमार) उनके 20 साल के काम का इनाम दिया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता इस भरोसे को कायम रखेंगे और विकास की प्रक्रिया को जारी रखेंगे.

अब और तेज गति से होगा विकास

निशांत कुमार ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा काम, पारदर्शिता और जनता से जुड़े निर्णयों पर आधारित रही है. यह जीत किसी एक नेता या गठबंधन की नहीं, बल्कि बिहार के हर नागरिक की जीत है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भी नीतीश कुमार उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, जैसी पिछले 20 वर्षों में दिखाई दी है. निशांत ने जोर देकर कहा कि विकास की गति अब और तेज होगी और युवाओं, महिलाओं तथा ग्रामीण इलाकों को नई योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा.

बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू

इस बीच बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. बैठकों का दौर जारी है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे (Bihar Election Results 2025) आने के बाद अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना आज यानी रविवार (16 नवंबर, 2025) को जारी की जा सकती है. जानकारी सामने आ रही है कि सोमवार से यह पूरी प्रक्रिया अधिकारिक तौर पर तेज हो जाएगी. वहीं चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी. शपथ कार्यक्रम की तैयारियां पटना के गांधी मैदान में तेज हो चुकी है. पीएम मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर की तारीख को शपथ ग्रहण समारोह तय माना जा रहा है.

