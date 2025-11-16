Home > Chunav > Bihar Chunav Result: प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ‘फुस्स’, 50 से ज्यादा सीटों पर हुई फजीहत; NOTA से भी हारी जन सुराज

Bihar Chunav Result: बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी. मतगणना से पहले पीके ने 150 सीटे जीतने का दावा किया था. नतीजे सामने आने के बाद उनके दावों का पूरी तरह से दम निकल चुका है.

By: Preeti Rajput | Published: November 16, 2025 11:04:31 AM IST

Bihar Election Result 2025:  बिहार चुनाव 2025 (Bihar Chunav Result) के नतीजे सामने आ चुके हैं. NDA की आंधी में कोई भी नहीं टिक पाया है. वहीं रिजल्ट सामने आने के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) के दावों का दम निकल चुका है. वह पिछले 3 साल से बिहार चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे. लेकिन पीके की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है. पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था. लेकिन जीत तो किया पार्टी यहां खाता तक नहीं खोल पाई. प्रशांत ने चुनाव की तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था. लेकिन नतीजों ने पीके और उनकी पार्टी दोनों को हैरान कर दिया. 

जन सुराज की करारी हार 

जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी का वोट शेयर करीब तीन फीसदी के करीब था. जो पहली बार लड़ रही पार्टी के लिए बुरा भी नहीं था. लेकिन 50 से ज्यादा सीटों पर जन सुराज को NOTA से भी कम वोट मिले हैं. 25 फीसदी से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मतदाताओं ने जन सुराज को वोट देने से बेहतर NOTA को वोट देना ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझा.

NOTA VS जन सुराज 

अलीनगर सीट  

  • जन सुराज – 2275 वोट 
  • NOTA – 4751 वोट

अमरपुर सीट

  • जन सुराज –  4789 
  • NOTA –  6000 

औरंगाबाद सीट 

  • जेएसपी – 2755
  • NOTA –  3352

 कोचाधामन सीट

  • जेएसपी – 1976
  • NOTA – 2039 

नहीं चली प्रशांत किशोर की रणनीति 

प्रशांत किशोर की पार्टी के कुल 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे. जिसमें से 236 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी. वहीं जन सुराज के मशहूर चेहरे भी अपना कमाल नहीं दिखा पाए. करगहर सीट से रितेश पांडेय  16,258 वोट से तीसरे नंबर पर रहे. वहीं कुम्हरार सीट से प्रोफेसर केसी सिन्हा भी तीसरे नंबर पर रहे.  

