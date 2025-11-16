Bihar Election Result: बिहार की सियासत से गायब हुए मुस्लिम MLA, टूट गया 20 सालों का रिकॉर्ड, इस बार सिर्फ 11 को मिली जीत

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav Result)) के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं. BJP-JDU की आंधी में कोई पार्टी नहीं टिक पाई है. मतदान शुरू होते ही ऐसा लगा कि मानों एनडीए ने सबको हिला दिया हो. बिहार में बहूमत के साथ वापसी कर एनडीए में खुशी का माहौल है. जनता के आदेश ने सभी को हैरान कर दिया है. लोकसभा चुनाव की तरह बिहार में भी मोदी की लहर देखने को मिली. इस बार बिहार के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ. अब यह किस पार्टी के समर्थन में हुआ था, इसका पता तो हर किसी को लग चुका है. 14 नवंबर को आए नतीजों ने हर किसी को मुंह बंद कर दिया है.

बिहार में NDA की आंधी

इस बार बिहार में मुस्लिम मतदाताओं ने भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया. लेकिन इस बार अधिक मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल नहीं की है. मुस्लिम-बहुल 32 सीटों पर इस बार औसत मतदान 74.5 प्रतिशत दर्ज किया गया है. साल 2020 से तुलना करें, तो 2.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली. बिहार में में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है. लेकिन इसके बावजूद 11 मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने सबको हैरान कर दिया है.

केवल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली जीत

बिहार के इतिहास में पहली बार इतने कम मुस्लिम उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है. अधिक मुस्लिम MLA ओवैसी की पार्टी AIMIM से जीते है. यहां भी RJD और कांग्रेस सूपड़ा साफ होते हुए नजर आया. इस बार AIMIM को 5 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. वहीं RJD को 3, कांग्रेस को 2 और JDU को 1 मुस्लिम सीट मिली. चुनाव से पहेल ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी. ताकी मुस्लिम वोटर का बंटवारा न हो. लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इसके बाद AIMIM ने अकेले चुनाव लड़ा और 5 सीटें अपने नाम की. बिहार की राजनीति में 1990 से लेकर अब तक का यह सबसे कम आंकड़ा है. साल 2000 में भी 30 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी. ‘

AIMIM मुस्लिम उम्मीदवार

अख्तरुन ईमान (अमौर)

मो. मुर्शीद आलम (जोकिहाट)

मो. तौसीफ आलम (बहादुरगंज)

मो. सरवर आलम (कोचाधामन)

गुलाम सरवर (बायसी)

महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार

अबिदुर्र रहमान अररिया CONGRESS

क़मरुल होदा किशनगंज CONGRESS

फैसल रहमान ढाका RJD

असिफ अहमद बिस्फी RJD

ओसामा शाहाब रघुनाथपुर RJD

JD(U) मु्स्लिम उम्मीदवार

पूर्व मंत्री जमा खान चैनपुर JD(U)

