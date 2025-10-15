Pawan Singh के बाद Khesari Lal का बड़ा दावा, पत्नी को लेकर कह दी ऐसी बात; भोजपुरी इंडस्ट्री में मच गई खलबली!

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. कई भोजपुरी सितारे भी बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं. जहां एक तरफ पवन सिंह चुनाव से कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है. दरअसल, खेसारी 15 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और आगे भी कोशिश करूंगा कि न लड़ूं. इसके अलावा उन्होंने एक और ऐसा दावा किया जो हैरान कर देने वाला है.

खेसारी लाल का बड़ा दावा

उन्होंने दावा किया और कहा कि मैं अपनी खुशी चंदा के रूप में देखना चाहता हूं . इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो वो उन्हें चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा, “वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. वो कह रही हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी. इतना ही नहीं खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं और अगर वो मान गईं तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए उनका भविष्य तय करना बड़ा मुद्दा है. हम जीतकर मुंबई नहीं जाना चाहते. लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और मेरी प्राथमिकता उन्हें सुलझाना है. उन्होंने कहा कि लोग स्टारडम के दम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते, तो उसकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएंगे.

पत्नी को मनाने में लगे खेसारी

इस दौरान भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है किसी को लड़ना चाहिए. अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी व्यवस्था बन सकते हो तो आप लड़ो नहीं तो मत लड़ो. प्रयास है अगर वो एक बार एग्री हो जाए कि महीने में 20 दिन काम से कम वह अपने विधानसभा में बिताएंगी, तभी चुनाव लड़ाऊंगा नहीं तो नहीं.

