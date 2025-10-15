JDU ने जारी की पहली सूची, बिहार चुनाव में उतारे कई अहम चेहरे, जानिये किन-किन को दिया मौका

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में अब सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं. वहीं इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि CM Nitish kumar ने बिहार चुनाव के लिए चुनावी मैदान में अपने हुकुम के इक्के उतार दिए हैं, जी हां JDU ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है.

इन चेहरों को दिया मौका

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चलते जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. बुधवार को जारी इस सूची में 57 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं. इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू की पहली सूची में पार्टी ने मोकामा से कद्दावर नेता अनंत सिंह, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा, फुलवारी से श्याम रजक, राजगीर सीट से वर्तमान विधायक कौशल किशोर, हिलसा सीट से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ ​​प्रेम मुखिया को उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है. बिहार चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट के लिए Inkhabar से जुड़े रहना होगा.

चिराग के लिए बिछाया जाल

जैसा की आप सभी जानते हैं कि JDU ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट में सोनबरसा से रत्नेश सदा को भी टिकट दिया है, जिस पर लोजपा ने दावा किया था। चिराग पासवान के दावे वाली चार सीटों पर JDU ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गायघाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। चिराग इस सीट पर क्लेम कर रहे थे। वहीं राजगीर सीट से कौशल किशोर को टिकट दिया है। एकमा से धूमल सिंह और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। मधेपुरा से कविता साहा JDU की उम्मीदवार होंगी। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव और बिहारीगंज से निरंजन मेहता JDU कैंडिडेट होंगे।

अपडेट अभी जारी है…

