Bihar Election 2025: अमित शाह ने दूर कर दी उपेंद्र कुशवाहा की सारी समस्या; क्या अब NDA में खत्म हो गया खींचतान?

Bihar Election 2025 : दिल्ली में अमित शाह (Amit Shah) के साथ उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की बैठक खत्म हो गई है. बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि सभी विषयों पर विमर्श हुआ. गठबंधन को लेकर जो भी समस्याएं थीं उसे दूर करने के लिए गृह मंत्री के साथ बैठकर विमर्श हो गया है. उसका ऐलान जल्दी हो जाएगा. साथ ही कुछ बातों को लेकर असमंजस थी. अब सब कुछ ठीक है. सब कुछ क्लियर है. बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) बिहार हाल ही में घोषित सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट से कथित तौर पर वे नाखुश थे. अलायंस की मौजूदा हालत से नाखुशी जताते हुए, कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रोसेस को रोक दिया था और कहा था कि वे BJP के सीनियर लीडर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे. मंगलवार को कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करने से रोक दिया जिसके बाद BJP के सीनियर लीडर उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंचे.

BJP लीडर कुशवाहा के घर क्यों पहुंचे

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, BJP लीडर नितिन नबीन और BJP जनरल सेक्रेटरी ऋतुराज सिन्हा मंगलवार आधी रात को कुशवाहा के घर पहुंचे. उन्होंने सुबह 5 बजे तक उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला. मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कुशवाहा इस बात से नाखुश हैं कि उनकी कोटे की सीट NDA के अंदर दूसरे गुट को दे दी गई है जबकि महुआ सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP) को दे दी गई है. खबर है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा उस सीट से चुनाव लड़े.

आधी रात को क्या हुआ?

उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिशें पूरी रात चलती रहीं लेकिन कामयाब नहीं हुईं. कहा जाता है कि कुशवाहा ने सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के सुझावों को मना कर दिया. सुबह 5 बजे तक मनाने के बावजूद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई.कुशवाहा के दिल्ली जाने की उम्मीद है उनका कहना है कि अमित शाह के साथ मीटिंग से ही उनकी चिंताओं का हल निकल सकता है. रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि इस बार NDA “अच्छी हालत में नहीं है”.