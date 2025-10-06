स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एक शर्त मानते ही, ओवैसी की मजबूत हो जाएगी कमान, Bihar चुनाव में मच जाएगी खलबली

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा काफी नजदीक हैं. ऐसे में बिहार में सियासी जंग शुरू हो चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के चलते शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिवहर में एक बड़ा बयान दिया. इस दौरान उन्होंने गोरक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया और ये भी कहा कि जो भी गोरक्षा की वकालत करेगा, वो उसके साथ खड़े हैं. इस दौरान जब मीडिया ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी से भी हो सकता है, लेकिन पहले उन्हें गायों के लिए खड़ा होना चाहिए. अगर वो ऐसा करेंगे, तो गठबंधन हो सकता है. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि, “जो हमारी मां को अपनी मां कह सके, वही हमारा भाई हो सकता है. यह हमारा सीधा-सा सिद्धांत है. हमें इसकी परवाह नहीं कि कौन गाय को अपनी मां कह रहा है. गाय हमारी मां है और अगर वो उसकी भी मां है, तो हम भाई हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया है. वहीं पक्ष विपक्ष के बीच गोरक्षा के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है.

भाजपा को लेकर क्या बोले शंकराचार्य

मीडिया द्वारा जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भाजपा की स्थिति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हमें नहीं पता कि किसी भी पार्टी की स्थिति क्या है. हम अपने सनातनियों के द्वार जा रहे हैं. हम उनसे संवाद कर रहे हैं, उन्हें गौ माता का मतदाता बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यहां क्या कर रही है और उसकी स्थिति क्या है?

Bihar चुनाव में होगा खेला

इतना ही नहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में शंकराचार्य ने ये भी कहा कि अगर भाजपा को नुकसान होता है, तो वो अपने ही कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा था कि वो गोरक्षा करेंगे. अब वो सत्ता में हैं, उन्हें घोषणा करने दीजिए. हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और घोषणा करेंगे कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए क्योंकि वो गोरक्षा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर भी बात की और शंकराचार्य ने कहा कि देखिए, जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और वो अभी भी भाजपा के साथ हैं, तो उन्होंने गौमाता को राज्य की माता कहा था. हमने उनका समर्थन किया, और उन्होंने भारी जीत भी हासिल की. ​​उन्होंने आगे कहा कि हमें भाजपा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाजपा जो कर रही है, उससे यह धारणा बन रही है कि हम गोहत्या करते रहेंगे और गोहत्या बंद नहीं करेंगे. इसके बावजूद, हिंदुओं को हमें वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है. हम इस धारणा को दूर करना चाहते हैं.