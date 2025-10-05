Tejashwi Yadav का CM Nitish पर बड़ा हमला, मेंटल हेल्थ पर उठाए सवाल, सबूत भी डाल दिया

Nitish Kumar Viral Video: पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का अनावरण किया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए. पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं की भी तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. बिहार सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है. इसलिए, जैसे-जैसे बिहार के युवाओं की ताकत बढ़ती है, देश की ताकत भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है.

सीएम नीतीश 38 सेकंड तक हाथ जोड़े रहे

पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में, सम्राट चौधरी के साथ बैठे नीतीश कुमार लगभग 38 सेकंड तक हाथ जोड़े बैठे दिखाई दे रहे हैं. नीतीश का इतने लंबे समय तक पीएम मोदी के लिए हाथ जोड़े रहना असामान्य लगता है.

एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकते करते मा॰ मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे है? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी ख़ास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है?… pic.twitter.com/1JhRwi8DoR — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 5, 2025

तेजस्वी ने सीएम के मानसिक स्वास्थ्य पर उठाए सवाल

बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में मुख्यमंत्री हाथ जोड़े नज़र आ रहे हैं. तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा है, “किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या अजीबोगरीब हरकतें करते हैं? क्या वह आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं?” पोस्ट में यह भी पूछा गया है कि क्या किसी खास पार्टी ने उन्हें प्रसाद या अन्य खाद्य सामग्री देने के बहाने उनकी यह हालत की है. यह पोस्ट मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाती है. तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक राजनीतिक दल पर भी हमला बोला है. यह घटना बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के माहौल को और गरमा रही है, जहाँ राजनीतिक दल लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

