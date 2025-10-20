Home > विदेश > ‘वो तुम्हे बर्बाद कर देंगे’, Trump ने जेलेंस्की को दे दिया बड़ा सदमा; अगर नहीं किया सरेंडर तो यूक्रेन में मचेगी तबाही

‘वो तुम्हे बर्बाद कर देंगे’, Trump ने जेलेंस्की को दे दिया बड़ा सदमा; अगर नहीं किया सरेंडर तो यूक्रेन में मचेगी तबाही

Donald Trump: ट्रंप ने कथित तौर पर ज़ेलेंस्की से कहा कि अगर यूक्रेन रूस के साथ समझौता नहीं करता है, तो "पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे. उन्होंने यूक्रेनी युद्ध के नक्शे एक तरफ फेंकते हुए कहा, "यह लाल रेखा क्या है? मुझे नहीं पता कि यह कहां है.

By: Heena Khan | Published: October 20, 2025 12:08:39 PM IST

ukraine russia war
ukraine russia war

Russia Ukraine War: एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चाओं में आ गए हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच 17 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. बताया जा रहा है कि यह मुलाकात तनाव से भरी हुई मुलाकात थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुलाकात के दौरान कई बार “शोरगुल और आक्रामक भाषा” का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों को लगभग हूबहू दोहराया. ट्रंप ने कथित तौर पर ज़ेलेंस्की से कहा कि अगर यूक्रेन रूस के साथ समझौता नहीं करता है, तो “पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे. उन्होंने यूक्रेनी युद्ध के नक्शे एक तरफ फेंकते हुए कहा, “यह लाल रेखा क्या है? मुझे नहीं पता कि यह कहां है.”

सब कुछ खत्म हो जाएगा- Trump

इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को पूरा डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने की सलादी और कहा कि पुतिन को कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा; उन्होंने कुछ क्षेत्र जीत लिया है. सूत्रों की माने तो ट्रंप पुतिन के शब्दों को उद्धृत कर रहे थे. यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप ने बैठक में बार-बार कहा कि पुतिन ने उनसे कहा था कि यह “युद्ध नहीं, बल्कि एक विशेष अभियान” है. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें अभी समझौता करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा. बैठक में शामिल एक यूरोपीय अधिकारी ने कहा, “ट्रंप वही दोहरा रहे थे जो पुतिन ने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन पर कहा था.”

यूक्रेन को मिला बड़ा झटका 

यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में अमेरिका से लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का अनुरोध करने आया था, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन को एक और झटका लगा. जिसकी वजह से यूक्रेन की निराशा और बढ़ गई. जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अमेरिका के प्रति पर्याप्त कृतज्ञता नहीं दिखा रहे हैं. यह दर्शाता है कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से कुछ और निजी तौर पर कुछ और कहते हैं. कुछ ही दिन पहले, वह रूस को यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की धमकी दे रहे थे.

Tags: Donald TrumpPutin NewsRussia-Ukraine WarWorld news
