बिहार चुनाव में आज शेर की एंट्री! प्रदेश की धरती पर कदम रखते ही पलट जाएगा खेल, नाम सुनते ही कांपने लगते हैं राहुल-तेजस्वी

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री मोदी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. इतना ही नहीं वो आज कर्पूरी ठाकुर के गांव भी जाएँगे

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 9:10:41 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं आज बिहार में एक ऐसे शख्स एंट्री लेने वाले हैं जिसके बाद NDA की ताकत बढ़ जाएगी. दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. इतना ही नहीं वो आज कर्पूरी ठाकुर के गांव भी जाएँगे और लगभग तीन किलोमीटर दूर दुधपुरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

सबसे पहले कहां जाएंगे PM Modi

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान आज से शुरू हो रहा है. जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत के लिए बिहार पहुंच रहे हैं. उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी पहली रैलियों से पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए कर्पूरी गांव जाने का फैसला किया है.

कर्पूरी गांव जाने का ही क्यों लिया फैसला ? 

क्या आप जानते है कि कर्पूरी गांव जाने का ही फैसला क्यों लिया गया. दरअसल ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उनका मकसद अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है. बिहार की आबादी में 36 प्रतिशत ईबीसी समुदाय का योगदान है और अक्सर चुनावों के नतीजे इसी समुदाय के होते हैं. कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अप्रत्याशित था और यहीं से चुनाव अभियान की शुरुआत एनडीए में नए जोश का संचार करेगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और एनडीए के घटक दलों में उत्साह का माहौल है. एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुटी हुई है. खबरों के अनुसार, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे. कर्पूरी स्मृति भवन का दौरा करने के बाद, वह सड़क मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर दूर दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान जाएँगे, जहाँ वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

