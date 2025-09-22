Bihar चुनाव से पहले Chirag के चाचा ने बढ़ा दी Nitish की टेंशन! क्या बिगड़ जाएगा NDA का खेल?
Bihar चुनाव से पहले Chirag के चाचा ने बढ़ा दी Nitish की टेंशन! क्या बिगड़ जाएगा NDA का खेल?

Bihar Election: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने है. इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं. पूरा पढ़े...

Bihar Chunav 2025: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने है. चुनाव आयोग अक्टूबर में चुनावी तारीखों का एलान कर  सकता है. इससे पहले नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार राज्य के लोगों को जमकर सौगात दे रही है. इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं, मैनें लगभग 32 जिलों का दौरा किया संगठन को मजबूत करने का काम किया. इस बार बिहार की जनता 100% बदलाव के मूड में है क्योंकि 20 साल से एक ही व्यक्ति की सरकार रही है. बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं क़ानून-व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति पर भी सवाल उठायें है, फिर उन्होंने कहा कि इसलिए बिहार की जनता ने बदलाव की मांग करने का फ़ैसला किया है.

नीतीश सरकार पर साधा निशाना 

दरअसल इस बार महागठबंधन किसी भी हाल में बिहार की सत्ता चाहता है. इसीलिए महागठबंधन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साध रहा है, विपक्षी दल भी उन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं जिन पर अब तक एनडीए नेता उन पर निशाना साधते रहे हैं. इसके अलावा बिहार चुनाव में सबकी निगाहें खगड़िया ज़िले की अलौली विधानसभा सीट पर है. ये सीट पिछले दो चुनावों (2015 और 2020) में आरजेडी के खाते में गई है. हालांकि यहां किसी एक पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा है. 2015 में महागठबंधन की लहर और 2020 में भाजपा-लोजपा विवाद का फायदा राजद को मिला. पिछले दो चुनावों में राजद ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है.

चिराग का विपक्षी पर हमला

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को पूर्णिया पहुंचे जहां उन्होंने रंगभूमि मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस-राजद के एमवाई (MY) समीकरण को बिहार के पिछड़ेपन की जड़ बताया और कहा कि अब जातिगत राजनीति को खत्म कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट” की सोच को बढ़ावा देना होगा. सभा की शुरुआत में चिराग पासवान ने बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा ‘यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उनकी जयंती पर इतना बड़ा समागम हो रहा है. 7 जिलों से लोग आए हैं.

Aaj ka mausam: यूपी-बिहार में धूप और उमस की मार, अपने शहर का जानिए मौसम का हाल

