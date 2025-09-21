Aaj ka mausam: यूपी-बिहार में धूप और उमस की मार, अपने शहर का जानिए मौसम का हाल

Weather update 22 September: कहीं मानसून का असर लगभग ख़त्म हो चुका है तो कहीं अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लोग अब बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं झारखंड में बिजली गिरने और गरज के साथ छींटों का खतरा अभी टला नहीं है. पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में भी धीरे-धीरे मौसम सामान्य होता दिख रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं 22 सितंबर को आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली का मौसम (Delhi weather)

दिल्ली के लिए 22 सितंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, कल किसी भी इलाके में बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather)

उत्तर प्रदेश में 22 सितंबर को बारिश से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है, यानी किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान परेशानी का कारण बन सकता है.

बिहार का मौसम (Bihar weather)

बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालाँकि, कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। पटना, सीवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में लोगों को गर्मी से परेशानी हो सकती है.

झारखंड का मौसम (Jharkhand weather)

झारखंड के सभी जिलों के लिए 22 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि इन जिलों में बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. हालाँकि, 24 सितंबर के बाद फिर से बारिश हो सकती है. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttrakhand weather)

उत्तराखंड में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने सभी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है. ग्रीन ज़ोन का मतलब है कि कहीं भी बारिश की संभावना है.

हिमाचल में मौसम (Himachal weather)

हिमाचल में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने सभी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है.

मध्य प्रदेश-राजस्थान में मौसम? (Madhyapradesh-Rajasthan weather)

मध्य प्रदेश में 22 सितंबर को मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं. मौसम विभाग ने खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है. राजस्थान के कई जिलों में कल भी भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और धौलपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. लोगों को अचानक मौसम परिवर्तन और भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

