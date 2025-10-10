बिहार चुनाव के लिए नामांकन शुरू, NDA और महागठबंधन में अब तक नहीं हुआ सीटों का बंटवारा, कहां फंसा पेंच?,

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई. उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि उनकी जांच अगले दिन की जाएगी. नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है. पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं.

बिहार में सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. दोनों गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहे हैं, जहां छोटे सहयोगी दल अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं. इस बीच, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बृहस्पतिवार को अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी.

कितनी सीटों पर सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं बीजेपी-जदयू

गौरतलब है कि एनडीए के सूत्रों ने बताया कि जदयू और बीजेपी 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) जो पहले लगभग 20-22 सीटों पर सहमत हुई थी, अब 45 सीटों की मांग कर रही है.

विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 135-140 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने कांग्रेस को 50-52 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस इससे अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है.

2020 में कांग्रेस को मिली थी 19 सीटों पर जीत

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 19 पर जीत दर्ज की थी. ‘इंडिया’ गठबंधन की एक अन्य प्रमुख सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन भी 20-25 सीटों के प्रस्ताव से असंतुष्ट है.

पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा (माले) लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 12 पर जीत हासिल की थी. इस बार वह कम से कम 30 सीटों की मांग कर रही है.

बता दें कि पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होगा. राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

