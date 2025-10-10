बुर्के में आने वाली औरतों का उठाया जाएगा नकाब, Bihar चुनाव के लिए EC का बड़ा प्लान
Bihar Chunav: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का और घूंघट पहने महिलाओं की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2025 8:30:07 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है. मात्र 25 दिनों में बिहार में मतदान होना है,चुनाव आयोग ने अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 लाख पुलिसकर्मियों को लगाया है, ये पुलिसकर्मी लगातार मतदाताओं पर नजर रखेंगे. इन पुलिसकर्मियों में से लगभग 8.5 लाख को ड्यूटी पर लगाया जा चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने 4.53 लाख मतदान कर्मियों को लगाया है, जिनमें से लगभग 8.5 लाख को लगाया जा चुका है. अब ये पुलिसकर्मी हर एक मतदाता पर कड़ी नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं. इतना ही नहीं बल्कि ये इलाके में लगातार पहरेदारी देते रहेंगे.

ऐसे बुर्के वाली महिलाओं की होगी जांच 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का और घूंघट पहने महिलाओं की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी. पहली बार, बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो आयोग की आँख और कान की भूमिका निभाएगा.

कितने चरण में होंगे मतदान 

चुनाव आयोग के मुताबिक, इनके अलावा, 38 पुलिस पर्यवेक्षक और 67 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं. ये पर्यवेक्षक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और नियमित रूप से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मिलकर उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे. राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

