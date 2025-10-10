Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल
Home > बिहार > Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल

Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है. तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 10, 2025 6:13:28 PM IST

JDU Leaders Join RJD
JDU Leaders Join RJD

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (10 अक्टूबर) से नामांकन शुरू हो गया है. दूसरी तरफ नेताओं के दल बदलने का दौर भी जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जेडीयू के नेता और पुर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के साथ-साथ घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, लोजपा के नेता अजय कुशवाहा और बांका से JDU सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के पूत्र चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी में शामिल हो गए.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ये सभी नेता आरजेडी में शामिल हुए. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल मजबूत होगा और सामाजिक न्याय की विचारधारा भी मजबूत होगी. अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं. JDU और बिहार अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बल्कि बीजेपी चला रही है.

बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

बता दें कि दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है. मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के चेहरों पर संशय की स्थिति है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने गुरुवार को सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हुई. मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अभी यह नहीं हुई है.

साथ ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत जारी है. वक्त आने पर फैसले के बाद में बता दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा. चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी भी पटना पहुंचे हुए हैं. उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि हमारी रोज बड़ी मीटिंग चल रही है. जल्द फैसला होने वाला है.

 कोई भी पेच अटका नहीं है: तारिक अनवर

उन्होंने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं है. हालांकि, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री फेस पर सवाल का जवाब दिए बगैर अधीर रंजन चौधरी निकल गए. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि कोई भी पेच अटका नहीं है. हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है. जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव के लिए नामांकन शुरू, NDA और महागठबंधन में अब तक नहीं हुआ सीटों का बंटवारा, कहां फंसा पेंच?,

Tags: bihar assembly election 2025Bihar Election 2025bihar newsBihar Vidhan Sabha Chunav 2025biharelection-hero-5biharelectionnewsrjd
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल
Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल
Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल
Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल