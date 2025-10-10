Bihar Election 2025: बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, JDU के साथ-साथ LJP के नेता RJD में शामिल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (10 अक्टूबर) से नामांकन शुरू हो गया है. दूसरी तरफ नेताओं के दल बदलने का दौर भी जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जेडीयू के नेता और पुर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के साथ-साथ घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, लोजपा के नेता अजय कुशवाहा और बांका से JDU सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के पूत्र चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी में शामिल हो गए.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ये सभी नेता आरजेडी में शामिल हुए. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल मजबूत होगा और सामाजिक न्याय की विचारधारा भी मजबूत होगी. अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं. JDU और बिहार अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बल्कि बीजेपी चला रही है.

बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

बता दें कि दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है. मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के चेहरों पर संशय की स्थिति है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने गुरुवार को सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हुई. मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अभी यह नहीं हुई है.

साथ ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत जारी है. वक्त आने पर फैसले के बाद में बता दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा. चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी भी पटना पहुंचे हुए हैं. उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि हमारी रोज बड़ी मीटिंग चल रही है. जल्द फैसला होने वाला है.

कोई भी पेच अटका नहीं है: तारिक अनवर

उन्होंने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं है. हालांकि, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री फेस पर सवाल का जवाब दिए बगैर अधीर रंजन चौधरी निकल गए. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि कोई भी पेच अटका नहीं है. हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है. जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है.

