Bihar Election 2025: CWC की बैठक बिहार में क्यों? Congress ने बनाया इन मुद्दों पर बड़ा प्लान!

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का प्रांगण रंग-रोगन के बाद अब रोशनी से जगमग हो उठा है. 24 सितंबर को तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस नेता यहां जमघट लगेगा. इस एक दिवसीय बैठक के जरिये से कांग्रेस राज्य और देश के लिए एजेंडा तय करेगी. पार्टी बैठक से पहले सदाकत आश्रम में हलचल तेज हो गई है. हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है. इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत की.

तेजस्वी के बयान पर क्या बोले (What did he say on Tejashwi’s statement?)

राजद नेता तेजस्वी यादव के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि ‘महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा’ कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कोई भ्रम नहीं है. मैंने बार-बार कहा है कि समय पर और सही तरीके से निर्णय लिया जाएगा. किसी भी वर्ग या गठबंधन सहयोगी को इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम चिंतित नहीं हैं और बिहार की स्थिति को पूरी तरह समझते हैं. कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व मौजूदा सरकार को हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. राहुल गांधी की यात्रा (मतदाता अधिकार यात्रा) हुई और इस दौरान लोगों ने जो विश्वास दिखाया वह स्पष्ट था. कांग्रेस कार्यसमिति की 26 तारीख को प्रियंका गांधी के साथ बैठक होने वाली है. कुल मिलाकर इन कदमों का उद्देश्य गठबंधन को मजबूत करना और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को हटाना है. यह बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा सरकार ने बिहार के लोगों को कई तरह से परेशान किया है.

सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा (Discussion in CWC meeting)

सीडब्ल्यूसी (CWC) की विस्तारित बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, ट्रम्प के इशारे पर युद्धविराम और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. बिहार में गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन की विफलता और पेपर लीक जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी. अधिकार मांगने वालों पर हुए लाठीचार्ज पर भी चर्चा होगी. अल्लावरु ने इस बैठक के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और शाह पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं हैं. वे केवल पेपर लीक और नकल के बारे में जानते हैं. वे सत्ता में आने के लिए वोट चोरी में विश्वास करते हैं. इसलिए उन्हें जनता की परवाह नहीं है. राजेश राम ने कहा कि बिहार को CWC की मेजबानी का अवसर मिला है. सदाकत आश्रम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है जहां देश के शीर्ष नेता बैठकर देश को दिशा देने का काम करते थे. इस बैठक का संदेश पूरे देश तक पहुंचेगा.

Indian Railways: नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का खाना, 50 ट्रेनों में की व्यवस्था