CWC Meeting: पटना में 84 साल बाद CWC की बैठक, चुनावी साल में होगा बड़ा एलान, सियासी हलचल तेज

CWC Meeting: आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की CWC बैठक. इसमें पार्टी के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत लगभग 170 सदस्य हिस्सा लेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 24, 2025 10:11:06 AM IST

Bihar Election 2025: कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में अपनी केंद्रीय कार्यकारी समिति (CWC) की बैठक आयोजित कर रही है. ये बैठक आज यानी 24 सितंबर को राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम में होगी. इस बैठक के ज़रिए कांग्रेस बिहार में तेलंगाना विधानसभा चुनावों में मिली सफलता को दोहराने की उम्मीद कर रही है। पार्टी ने 2023 के चुनावों से पहले तेलंगाना में भी CWC की बैठक की थी और इसका वहां काफ़ी असर पड़ा था. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के लगभग सभी 170 सदस्यों सहित कांग्रेस नेता शामिल होंग. बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियां चुनावी पारदर्शिता मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण (SIR) में अनियमितताएं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चर्चा के प्रमुख विषय होंगे.

साथ ही, पार्टी बिहार और देश भर के बड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करेगी. जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और कूटनीतिक विफलताओं पर भी बात करेगी.

आज होगी बैठक

सूत्रों के अनुसार, बैठक में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा की सराहना की जाएगी. जो बिहार में वोट चोरी और वोटर लिस्ट की जांच पर केंद्रित थी. राहुल गांधी ने 16 दिनों में बिहार के 25 जिलों में 1,300 किलोमीटर की यात्रा की. पार्टी अपने गढ़ों में वोटों की चोरी रोकने और मतदाता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए घर-घर जाकर प्रचार भी करेगी.

राजनीतिक प्रतीकवाद और प्रचार

ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के बाद से बिहार में पहली बार इतनी बड़ी कांग्रेस बैठक हो रही है. पिछली बार 1940 में हुई थी. सदाकत आश्रम एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बनाई थी.

इस बैठक के ज़रिए कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में ज़ोरदार भागीदारी करने और महागठबंधन को सत्ता में लाने की तैयारी कर रही है. बिहार में आने वाले महीनों में चुनाव होंगे और चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में नतीजों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि वह कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस बीच, महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करती है.

