Vastu for Career growth: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही है सफलता? कहीं वास्तु दोष तो नहीं है कारण

Vastu Tips for career growth: अक्सर हम देखते है कि कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं. कई बार योग्यता, परिश्रम और योग्य अवसर होने के बावजूद भी प्रगति रुक जाती है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति खुद को भाग्य या समय का दोष देने लगता है. लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल में मौजद वास्तु दोष भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि वास्तु कारणों से मेहनत का फल हाथ से छूट जाता है.

सफलता में रुकावट डाल देते हैं वास्तु दोष

गलत दिशा में सिर करके सोना: अगर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं, तो ये आपकी नींद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

उपाय: हमेशा दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और सकारात्मक ऊर्जा देगा.

घर का मुख्य द्वार

अगर आपके घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है.

उपाय: मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें, दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगाएं और उसके आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें.

पानी का गलत बहाव

वास्तु में पानी को सुख-संपत्ति का प्रतीक है.

पानी का प्रतीक: अगर आपके घर में लगातार पानी टपकना या पानी का लीकेज होना बहुत अशुभ होता है.

उपाय: घर में कहीं भी पानी का लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं

टूटे-फूटे सामान और कबाड़

घर में पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, टूटी मूर्तियां या कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं.

उपाय: समय-समय पर घर की सफाई करें और बेकार वस्तुओं को निकाल दें.