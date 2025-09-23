Bihar Chunav: ‘इस पर गाड़ी चलाओ’ तेजस्वी पर AIMIM कार्यकर्ता का आरोप; बोले- RJD कार्यकर्ताओं ने मारा भी

Bihar Election: बिहार में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है. नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं. दरअसल एआईएमआईएम (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) के एक कार्यकर्ता अख्तर शहंशाह ने दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में आवेदन देकर दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने अपने ड्राइवर को उसे जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का निर्देश दिया.

शहंशाह ने तेजस्वी पर लगाया गंभीर आरोप (Shahenshah made serious allegations against Tejashwi)

शहंशाह के अनुसार, 19 सितंबर को जब तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बिरौल-गंडौल एसएच 56 पर हाटी-कोठी चौक पहुंचे थे, तब उन्होंने महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने की मांग की. इसी दौरान, कथित तौर पर तेजस्वी यादव ने गाड़ी में बैठे-बैठे अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि “इस पर गाड़ी चढ़ा दो”. आवेदन में आरोप है कि आदेश के बाद गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई, जिससे उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया. शहंशाह के अनुसार, 19 सितंबर को जब तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बिरौल-गंडौल राजमार्ग संख्या 56 पर हाटी-कोठी चौक पहुंचे तो उन्होंने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग की. इसी दौरान कार में बैठे तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर अपने ड्राइवर को कहा ‘इस पर गाड़ी चढ़ा दो’ आवेदन में आरोप है कि आदेश के बाद गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई, जिससे उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया.

AIMIM कार्यकर्ता ने FIR दर्ज करने की मांग की (AIMIM worker demanded registration of FIR)

एआईएमआईएम कार्यकर्ता ने इस मामले में तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस घटना से स्थानीय स्तर पर अफरा-तफरी मच गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

राजद नेताओं ने आरोप को बताया बेबुनियाद (RJD leaders termed the allegation baseless)

वहीं दूसरी ओर, राजद नेताओं ने आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा तेजस्वी यादव और मोहम्मद अशरफ फातमी पूरे कार्यक्रम के दौरान कार के अंदर मौजूद थे. अगर किसी ने इतना गंभीर आरोप लगाया है तो उसे सबूत भी पेश करने होंगे. फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अगर एफआईआर दर्ज होती है तो चुनावी माहौल में तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन सकती है.

