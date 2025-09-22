Aaj ka mausam: कहीं गर्मी का सितम तो कहीं बारिश होगी झमाझम, जानिए अपने शहर के मौसम का मिजाज

देश में मानसून अब धीमा पड़ रहा है, जिसके बाद गर्मी और उमस ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है. मौसम की बात करें तो दिल्ली, यूपी और बिहार में मौसम साफ रहेगा, वहीं झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है. आइए जानते हैं 23 सितंबर को आपके राज्य और आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली का मौसम (Delhi weather update)

दिल्ली में 23 ​​सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उमस भरी गर्मी से बेचैनी हो सकती है. दशहरे तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather)

उत्तर प्रदेश में 23 ​​सितंबर को लोगों को बारिश से राहत मिलेगी. IMD ने सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है, यानी किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान परेशानी का सबब बन सकता है.

बिहार का मौसम (Bihar weather update)

बिहार में 23 ​​सितंबर को बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. पटना, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय, सीवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. दशहरा के दौरान मौसम साफ रहेगा.

झारखंड का मौसम (Jharkhand weather update)

झारखंड के पाँच जिलों में 23 ​​सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और हजारीबाग में प्राकृतिक आपदाएँ मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttrakhand weather update)

उत्तराखंड में 23 ​​सितंबर के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने सभी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है. मतलब कहीं भी बारिश की संभावना है.

पूर्वी और मध्य भारत का मौसम

पूर्वी और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों तक मौसम काफी सक्रिय रहने की उम्मीद है. 23 को ओडिशा, छत्तीसगढ़ झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

पश्चिमी भारत का मौसम

पश्चिमी भारत में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छीटों के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है. मराठवाड़ा में भी जारी रहने की संभावना है.

दक्षिण भारत का मौसम

दक्षिण भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छीटों के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है. तमिलनाडु, केरल और माहे में, कर्नाटक के रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छीटों के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है.

