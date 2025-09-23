Bihar Elections 2025: NDA में मचा घमासान! सिकंदरा सीट पर मांझी का अल्टीमेटम, बोले- ‘हर हाल में वहां से…’
Bihar Election 2025: मांझी के मुताबिक, सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) कर रही है वह गलत है. पढ़िए और जानिये क्या कुछ कहा है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: September 23, 2025 2:10:42 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर एनडीए नेताओं के बीच विवाद उभर रहा है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक अहम बयान दिया है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन में कम से कम इतनी लज्जा तो होनी ही चाहिए कि अपने ही गठबंधन सहयोगियों द्वारा जीती गई सीट पर कोई उम्मीदवार उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

मांझी के कहा कि सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) का व्यवहार गलत है. उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वहां से लोजपा (रामविलास) का उम्मीदवार कौन है, लेकिन हमारे प्रफुल्ल कुमार मांझी वहां से विधायक हैं. हमारे प्रफुल्ल कुमार मांझी हर हाल में वहां से चुनाव लड़ेंगे. मांझी गया के गोदावरी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करके बताया. 

मांझी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना (Manjhi targeted Tejashwi Yadav)

दूसरी ओर मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला. नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के बारे में एक नहीं बल्कि दो बार अभद्र टिप्पणी करने के लिए अपनी मां से माफ़ी मांगनी चाहिए. 2005 से पहले उनके पिता के कार्यकाल में जंगलराज था. हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बिहार में जंगलराज था.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय (लालू के शासनकाल) बिजली जुगनु जैसी मिलती थी. आज 8400 मेगावाट बिजली है. क्या उन्हें (तेजस्वी यादव) ये पसंद नहीं है? उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और देवी मां से प्रार्थना करनी चाहिए. कृपया हमारे लोगों द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करें. अगर तेजस्वी यादव को यह दिखाई नहीं देता है. तो हम प्रार्थना करते हैं कि देवी मां तेजस्वी और कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि दीजिए कि जो काम शांति, विकास और अमन का हो रहा है वह उनको दिखे.

प्रियंका गांधी की सभा पर कहा (Said on Priyanka Gandhi’s meeting)

26 सितंबर को मोतिहारी में प्रियंका गांधी की सभा है. इस पर मांझी ने कहा कि सभी को आजादी है. आकर अगर वह भी क्षमा मांग लें कि पीएम की मां के प्रति कांग्रेस और आरजेडी वालों ने जो उच्चारण किया है इसके लिए माफी मांगते हैं.

