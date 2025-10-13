Seat Samikaran: नरपतगंज विधानसभा सीट पर किसका रहा दबदबा, किस पार्टी के रहे कितने विधायक?

Bihar Election: बिहार की राजनीति में विधानसभा नरपतगंज का एक अलग ही वर्चस्व है. नरपतगंज बिहार के अररिया जिले की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है. इस विधानसभा सीट की सबसे खास बात ये है की यहां पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन चेहरा अक्सर यादव समुदाय के लोगों की ही रहा है या यूं कहें की कुछ नाम जैसे जयप्रकाश यादव, अनिल कुमार यादव, दयानंद यादव और जनार्दन यादव इन्हीं कुछ लोगो का इस सीट पर राज रहा है.

किसका रहा राज?

यहां 1962 से लेकर 2020 तक हुए कुल 15 बार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमे से 14 बार यादव प्रत्याशी जीतें, यहां यादव की जनसंख्या 30 % के करीब है शायद यही मुख्य कारण है की यहां यादव जाती के अलावा कोई और विधायक नहीं रहा है, हां अगर इतिहास में झाकेँ तो 1962 में पहली बार कांग्रेस के डुमर लाल बैठा यहां से विधायक बने थे फिर 1967 में कांग्रेस ही प्रत्याशी सत्यनारायण यादव ने यहां विधायकी की कमाल संभाली और फिर उसके बाद यादवों के अलावा यहां से और कोई भी विधायक ना बन सका.

किसकी कितनी जनसंख्या.

नरपतगंज में कुल 3,28,546 पंजीकृत मतदाता थे 2020 की विधानसभा चुनाव में, नरपतगंज की राजनीति पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है दोनों समुदाय मिलाकर यहां 40% से ज्यादा आबादी रखते हैं. यहां तकरीब हिंदुओं की जनसंख्या 70% और मुस्लिमों की 30% है. यहां अनुसूचित जाति के मतदाता (18.65%), मुस्लिम मतदाता (21.40%) शामिल थे. यादव समुदाय की संख्या 62,095 (18.90%) थी इसमें शहरी क्षेत्र नहीं शामिल किये गए हैं यह केवल ग्रमीण की सूची है. 2020 में मतदान प्रतिशत 61.18% दर्ज किया गया था.

राजनीतिक यात्रा.

इस विधानसभा की राजनीतिक यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही हैं यहां हमेशा किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है समय की मांग के अनुसार यहाँ पार्टियां बदलती रही हैं जैसे 1962 से 1972 कांग्रेस, 1980 में भाजपा, फिर 1985 में कांग्रेस, 1990-1995 में राजद, 2000-2005 में भजपा, 2005 राजद, 2010 भाजपा, 2015 राजद, और फिर से 2020 में भाजपा ने दर्ज की. लेकिन जीतने वाला हमेशा यादव समुदाय का ही व्यक्ति रहा है.

नरपतगंज से विजयी विधायकों की सूची

वर्ष विजयी दल का नाम

1962 डूमर लाल बैठा कांग्रेस

1967 सत्यनारायण यादव कांग्रेस

1969 सत्यनारायण यादव कांग्रेस

1972 सत्यनारायण यादव कांग्रेस

1977 जनार्दन यादव जनसंघ

1980 जनार्दन यादव भाजपा

1985 इंद्रानंद यादव कांग्रेस

1990 दयानंद यादव राजद

1995 दयानंद यादव राजद

2000 जनार्दन यादव भाजपा

2005 जनार्दन यादव भाजपा

2005 अनिल कुमार यादव राजद

2010 देवयंती यादव भाजपा

2015 अनिल कुमार यादव राजद

2020 जय प्रकाश यादव भाजपा

