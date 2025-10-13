Home > बिहार > सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे ने खड़ा किया नया राजनीतिक ड्रामा. मांझी और कुशवाहा के नेताओं में बढ़ती नाराज़गी से अब पार्टी की एकजुटता को चुनौती मिल रही है.

By: Shivani Singh | Published: October 13, 2025 8:38:48 PM IST

सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

बिहार की राजनीति में इस बार एनडीए को उम्मीद से कम सफलता मिली है, और इसके बाद कुछ बड़े नेताओं और उनके समर्थकों के चेहरे पर खिन्नता साफ़ दिख रही है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने छह-छह सीटें हासिल की हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई है. अपने ही दल के भीतर संतुलन और एकजुटता बनाए रखना. कुछ नेता नए रास्तों की तलाश में हैं, कुछ अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, और हवा में हल्की-हल्की नाराज़गी की खुशबू फैल रही है.

एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी ‘हम’ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने छह-छह सीटें जीतीं, लेकिन दोनों दलों के लिए असली चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है. एनडीए की उम्मीद से कम सीटें मिलने के कारण दोनों दलों में आंतरिक असंतोष उभरने लगा है.

हम के तीन नेता जनसुराज में शामिल

‘हम’ को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बोधगया से लक्ष्मण मांझी, टेकारी से डॉ. शशि यादव और मसौढ़ी से राजेश्वर मांझी अब जनसुराज में शामिल हो चुके हैं. इनमें राजेश्वर मांझी हम के एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शशि यादव राष्ट्रीय महासचिव और लक्ष्मण मांझी प्रदेश महासचिव थे.

मांझी ने जिन 15 सीटों पर दावा किया था, उनमें घोसी, शेरघाटी, सिमरी बख्तियारपुर, मोरवा और मखदुमपुर शामिल हैं. इन सीटों पर हम के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई पार्टी नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों जानते थे कि सीटों की संख्या कम होने से नाराज़गी पैदा हो सकती है. पिछले एक पखवाड़े में दोनों दलों द्वारा 15-20 सीटों का दावा अपने-अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए किया गया था.

महुआ से चुनाव लड़ेंगे Tej pratap yadav, 21 सीटों पर उतारे कैंडिडेट, देखें List

कुशवाहा-मांझी का दर्द

सीटों के बंटवारे के समय संतुष्टि जताने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अब अपना दर्द बयां कर रहे हैं. रविवार देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने लिखा, “मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ. सीटों की संख्या आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. आप सभी मेरी और पार्टी की मजबूरियों और सीमाओं को अच्छी तरह समझते हैं. किसी भी फैसले के पीछे कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं.”

सोमवार सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने एक कविता भी पोस्ट की, जिसमें लिखा था, “आज बादलों ने फिर साज़िश रची, जहाँ मेरा घर था, वहीं बरस गए.” कुशवाहा की इस पोस्ट को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहानुभूति बटोरने की चाल के तौर पर देखा जा रहा है. मांझी इशारों-इशारों में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं. एनडीए द्वारा छह सीटें दिए जाने के फ़ैसले को वे स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी निराशा भी जताई जा रही है.

Ram Vilas Paswan ने की दो शादी, एयरहोस्टेस से दिलचस्प है लव स्टोरी; लालू-नीतीश पर भी भारी पड़े कई बार

Tags: biharelectionnewsElection Updatesjitan ram manjhindaupendra kushwaha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?
सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?
सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?
सीट बंटवारे के बाद NDA में मची है खलबली! मांझी के तीन नेता जनसुराज में शामिल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा?