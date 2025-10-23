Home > बिहार > Seat Samikaran: सिकटी सीट पर होगी जबरदस्त टक्कर! 3 बार से जीतती आयी है भाजपा, इसबार कौन मारेगा बाजी?

अररिया जिले की सिकटी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास जानिए कब किसने जीता, कब किस पार्टी का रहा दबदबा. 1952 से अब तक के सभी चुनाव परिणाम और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की ताज़ा जानकारी यहाँ पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 24, 2025 12:07:49 AM IST

अररिया जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है. इस जिले में छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: नरपतगंज, रानीगंज (एससी), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी. अररिया एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जिसमें इस जिले के छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. सिकटी में पहला चुनाव 1977 में हुआ था. पहले, इस सीट को पलासी के नाम से जाना जाता था. 1977 से, इस सीट का नाम बदलकर सिकटी कर दिया गया और इसी नाम से चुनाव हुए.

किसने कब चुनाव जीता?

पलासी सीट के परिणाम

1952 – कांग्रेस के पुण्यानंद झा जीते

1957 – कांग्रेस की शांति देवी जीतीं

1962 – निर्दलीय पार्टी के मोहम्मद अजीमुद्दीन जीते

1967, 1969 – निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अजीमुद्दीन जीते

1972 – कांग्रेस की माया नंद ठाकुर जीतीं

सिकटी सीट के नतीजे

1977 – निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अजीमुद्दीन जीते

1980 – कांग्रेस के शीतल प्रसाद गुप्ता सिकटी सीट से जीते

1985 – कांग्रेस के रामेश्वर यादव जीते

1990 – जनता दल के मोहम्मद अजीमुद्दीन जीते

1995 – कांग्रेस के रामेश्वर यादव जीते

2000 – भारतीय जनता पार्टी के आनंदी प्रसाद यादव जीते

2005 – निर्दलीय उम्मीदवार मुरलीधर मंडल जीते

2005 – मुरलीधर मंडल जदयू के टिकट पर जीते

2010 – भारतीय जनता पार्टी के आनंदी प्रसाद यादव फिर से जीते

2015, 2020 – भाजपा के विजय कुमार मंडल जीते

बिहार में चुनाव कब हैं?

243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा 6 और 11 नवंबर को. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं जो पहली बार मतदान करेंगे.

