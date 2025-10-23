Seat Samikaran: इस सीट से कभी नहीं जीती कांग्रेस और राजद, क्या इस बार मुकेश सहनी की VIP भेद पाएगी ये किला?

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 78 कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है. यह विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र 2007 के परिसीमन में अस्तित्व में आया. इससे पहले, कुशेश्वरस्थान, रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंघिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था. यह विधानसभा क्षेत्र बिरौल प्रखंड की एक नगर परिषद और सात पंचायतों, कुशेश्वरस्थान प्रखंड की सभी 14 पंचायतों और पूर्वी प्रखंड की एक नगर परिषद और सात पंचायतों को मिलाकर बना है.

नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। भाजपा ने एक बार और जदयू ने तीन बार जीत हासिल की है. कांग्रेस और राजद को इस क्षेत्र में अभी तक जीत नहीं मिली है.

इस बार महागठबंधन से मुकेश सहनी को ये सीट मिली है जहाँ से गणेश भारती VIP के उम्मीदवार हैं. अब ये सवाल है कि क्या VIP महागठबंधन को यह सीट जीतकर देगी.

Bihar Election: हर बार बदलती रही तरारी की सत्ता; कौन होगा इस बार का राजा?

कुशेश्वरस्थान से रहे अब तक के विधायक —

(सिंघिया विधानसभा क्षेत्र में)

1952 – गजेन्द्र नारायण सिंह (कांग्रेस)

1957- श्यामा कुमारी (कांग्रेस)

1962- बबुए लाल महतो (कांग्रेस)

1967- श्यामा कुमारी (कांग्रेस)

1972- राम जतन पासवान (सीपीआई)

1977-राम जतन पासवान (सीपीआई)

1980-राम जतन पासवान (सीपीआई)

1985-डा. अशोक कुमार (कांग्रेस)

1990-डा. अशोक कुमार (कांग्रेस)

1995-जगदीश पासवान (जनता दल)

2000-डा. अशोक कुमार (कांग्रेस)

2005- डा. अशोक कुमार (कांग्रेस)

2005- डा. अशोक कुमार (कांग्रेस) (मध्यावधि)

(नये परिसीमन के तहत कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में)

2010- शशिभूषण हजारी (भाजपा)

2015- शशिभूषण हजारी (जदयू)

2020- शशिभूषण हजारी (जदयू )

2021-अमन भूषण हजारी (जदयू) (उपचुनाव)

Bihar election news: चुनाव से पहले तेजू भैया ने खोल दी राहुल गांधी की पोल! खड़े-खड़े कर दिया रोस्ट