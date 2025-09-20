Bihar Chunav: CM फेस के बिना चुनाव से इन्कार, तेजस्वी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई

Bihar Chuanv: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या हम भाजपाई हैं कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी की यह टिप्पणी उनकी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान आई, जिसमें वे उन इलाकों से गुज़रे जहां पिछली विपक्षी पदयात्रा नहीं पहुंची थीं.

तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते है. हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी को बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. तेजस्वी ने जवाब दिया थोड़ा इंतज़ार कीजिए. जनता फ़ैसला करेगी. सिर्फ़ मुख्यमंत्री या सरकार होना ही सब कुछ नहीं है. हमें बिहार बनाना है. उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा.

नीतीश सरकार पर निशाना, खुद को बताया असली मुख्यमंत्री

तेजस्वी यादव ने 31 अगस्त को आरा में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा था कि यह एक नकलची सरकार है, हमें असली मुख्यमंत्री चाहिए, न कि नकली. भीड़ से उन्होंने सवाल किया था कि क्या लोगों को डुप्लीकेट सीएम चाहिए या असली सीएम? इस बयान से साफ़ ज़ाहिर होता है कि तेजस्वी ख़ुद को गठबंधन का संभावित चेहरा मान रहे हैं.

कांग्रेस का संतुलित रुख

कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद पर कोई सीधा रुख़ नहीं अपनाया है. राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि अखिल भारतीय गठबंधन के सभी सहयोगी आपसी सम्मान और सहयोग की भावना से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे नतीजे हासिल होंगे. इस बयान से साफ़ ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस फिलहाल एक संतुलित रुख़ अपना रही है और इस पर अंतिम फ़ैसला बाद में लिया जा सकता है.

