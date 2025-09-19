जल्दी क्यों थमा ऑपरेशन सिन्दूर? एयर चीफ का बड़ा खुलासा
Air Chief Marshal AP Singh ने ऑपरेशन सिन्दूर का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ़ चार दिन में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. एस-400 और एलआर-एसएएम जैसे हथियार बने गेम चेंजर. जानें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: September 19, 2025 10:58:51 PM IST

Air Chief Marshal AP Singh: भारतीय शस्त्रागार के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिन्दूर का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया को यह सीखना चाहिए कि किसी भी संघर्ष को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और उसके निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए. एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर को केवल चार दिन बाद छोड़ा गया क्योंकि भारत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था. उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और इससे भविष्य की तैयारी, अर्थव्यवस्था और देश की प्रगति प्रभावित होती है.

आतंक के सांख्यिकी पर आधारित युद्ध

एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रमुख कश्मीर में 9 बड़े आतंकियों पर हमला किया था. इनमें जैश-ए-मोहम्मद का बाढ़पुर मुख्यालय और यूनिवर्सिटी-ए-तैयबा का मुरीदके मुख्यालय भी शामिल था. इन सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया.

इन दावों में काबिलेभर बड़े कलाकार मारे गए, जिसमें फैक्ट्स-814 हाईजैकर जोसेफ़ बॅक, यूनेस्को के मुरीदके प्रमुख अबू जुंदाल और 2016 नगरोटा हमले के मास्टरमाइंड का बेटा शामिल था. स्टूडियो द्वारा जारी वीडियो में इन परिसरों की तबाही का स्तर साफ देखा जा सकता है.

‘ऑपरेशन सिन्दूर में हमारे हथियार बने गेम चेंजर’

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान इस्तेमाल की गई बैटरी का ज़िक्र करते हुए कहा कि लंबी दूरी के एलआर-एसएएम और एस-400 मिसाइल सिस्टम गेम चेंजर साबित हुए. उनके मिसाइलों और मिसाइलों ने दुश्मनों के दस्तावेजों को उनके ही क्षेत्र में चुनौती देने की क्षमता दी, जिससे जवाबी हमला करना मुश्किल हो गया. एयर चीफ ने बताया कि हमारी सर्विस की रेंज दुश्मनों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए यह ऑपरेशन सफल और मंदी बन गया.

परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रमुख ने कहा कि भारत का उद्देश्य घुड़सवारी पर प्रहार करना था और यह आरामदायक पूरा हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध से केवल नुकसान होता है, तैयारी प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और देश की प्रगति रुक ​​जाती है.

दुनिया के लिए सबक

सिंह ने रूस-यूक्रेन और इजराइल के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि युद्ध कैसे शुरू किया जाए और सबसे जल्दी खत्म किया जाए। उनका कहना था कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि सही रणनीति से सीमित समय में बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

