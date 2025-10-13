Home > Chunav > बिहार चुनाव लड़ेगा दिल्ली दंगों का आरोपी शरजिल इमाम, जानें क्यों चल रही ऐसी चर्चा!

Bihar Chunav 2025: अदालत में दायर अर्ज़ी में कहा गया है कि शरजील इमाम बिहार के किशनगंज ज़िले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 13, 2025 10:57:37 PM IST

Sharjeel Imam: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की है. अपनी याचिका में, इमाम ने 14 दिनों की अंतरिम ज़मानत पर रिहाई की माँग की है। इस अर्ज़ी पर कल, 14 अक्टूबर को सुनवाई होने की उम्मीद है.

बहादुरगंज से निर्दलीय उम्मीदवार

अदालत में दायर अर्ज़ी में कहा गया है कि शरजील इमाम बिहार के किशनगंज ज़िले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. याचिका में स्पष्ट किया गया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं.

कल सुनवाई की संभावना

न्यायिक सूत्रों के अनुसार, शरजील इमाम की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है. सभी की निगाहें अदालत के फ़ैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश से जुड़ा है.

इस मामले में कुल 16 लोग आरोपी हैं

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2020 में शरजील इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह मामला भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में कुल 16 लोग आरोपी हैं, जिनमें ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, देवांगना कलिता, फैजान खान और नताशा नरवाल शामिल हैं.

बता दें, बिहार चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. प्रदेश की 243 सीटों पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग होगा. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे.

