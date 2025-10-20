दिल के अरमां आंसुओं में बह रहे! बिहार चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कोई रो रहा तो कई लोट, एक ने फाड़ लिए कपड़े

Bihar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है. भाजपा ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट, जदयू ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट, राजद ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट और कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इनमें कई ऐसे विधायक और दावेदार हैं.जिनका पार्टियों ने टिकट काटकर किसी और को चुनावी मैदान में उतार दिया है. जिसकी वजह से टिकट के दावेदार ये नेता फूट-फूटकर रो रहे हैं तो कोई पैसे लेकर टिकट देने का आरोप अपनी पार्टी पर लगा रहे हैं. इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं. जिनसे पास परिचित भी होंगे.

भाजपा ने कितने विधायकों के टिकट काटे? (How many MLAs’ tickets did BJP cancel?)

भाजपा ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इनमें 16 ऐसे विधायक हैं, जिनका टिकट काटा गया हैं. इनमें कई चेहरे बिहार के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेताओं के शामिल हैं. जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है. इसके अलावा, वीआईपी से भाजपा में शामिल हुए दो विधायकों को बेटिकट किया गया है. अलीनगर से मिश्रीलाल यादव की जगह मैथिली ठाकुर को और गौड़ा बौराम से स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

राजद ने कितने विधायकों के टिकट काटे? (How many MLAs’ tickets did RJD cancel?)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली RJD ने इस बार बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, जिससे पार्टी के भीतर हलचल मची हुई है. पार्टी ने कुल 36 सिटिंग विधायकों को बेटिकट कर दिया है. यह संख्या पिछली बार चुनाव लड़ने वाले विधायकों की एक बड़ी संख्या है. जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें वे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया था. इनमें चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, विभा देवी, संगीता देवी और प्रकाश वीर जैसे नाम प्रमुख हैं. इन सभी विधायकों को RJD ने टिकट नहीं दिया है.

AIMIM से RJD में शामिल हुए शाहनवाज आलम को मिला टिकट (Shahnawaz Alam who joined RJD from AIMIM got the ticket)

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM छोड़कर RJD में शामिल हुए 4 विधायकों में से सिर्फ 1 को ही टिकट मिला है. सिर्फ जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम को टिकट मिला है, जो राजद के दिग्गज नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं. जिन विधायकों का टिकट काटा गया हैं, उनमें कोचाधामन के मोहम्मद इज़हार अस्फी, बायसी के रुकानुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के अंज़ार नईमी का नाम शामिल हैं. कोचाधामन के मोहम्मद इज़हार अस्फी का फूट-फूटकर रोने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इसके अलावा, राजद (RJD) ने रितु जायसवाल का भी टिकट काट दिया है. परिहार सीट से दावेदार रितु जायसवाल ने पार्टी पर एक गद्दार को टिकट देने का आरोप लगाया है. उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है. इसके अलावा, मधुबन सीट के दावेदार मदन शाह ने कपड़े फाड़कर फूट-फूटकर रोकर लालू यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया. राजद की जमीनी कार्यकर्ता और बाराचट्टी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उषा देवी भी टिकट न मिलने के कारण मीडिया के सामने रो पड़ीं.

कांग्रेस ने कितने विधायकों के टिकट काटे? (How many MLAs’ tickets did Congress cancel?)

पूर्णिया के कसबा से वर्तमान कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार अफाक आलम का टिकट जब काटा गया, तो उन्होंने पार्टी पर पैसे का सौदा करने का आरोप लगाया. इसके अलावा, गोपालपुर से जेडीयू विधायक और दावेदार गोपाल मंडल मंच पर तब अवाक रह गए जब उन्हें टिकट नहीं मिला. वहीं, अमौर सीट से सबा ज़फ़र का टिकट काटकर साबिर अली को दे दिया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका विधायक बनने का सपना टूट गया. फिर पार्टी ने अपना फैसला पलट दिया. जदयू विधायक गोपाल मंडल भी टिकट न मिलने की वजह से नीतीश कुमार के आवास के बाहर घंटों प्रदर्शन किया. लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने विधायकों के टिकट काटे हैं. आज नामांकन का आखिरी दिन था. ऐसे में जिन विधायकों के टिकट कटे, उन्हें निराशा हाथ लगी. भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद समेत कई पार्टियों ने टिकट के दावेदारों और वर्तमान विधायकों के टिकट काटे.

